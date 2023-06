Nashik Accident News: वणी- सापूतारा रस्त्यावर खोरीफाटा येथे अपघातात 4 मित्र ठार, 9 जखमी

Nashik Accident News : वणी - सापुतारा महामार्गावर खोरी फाट्या जवळ मारुती सियाज व क्रृजर यांच्या समोरा समोर धडक झाल्याने मारुती सियाज या कार मधील चौघा तरुण मित्र ठार झाले असून चौघेही वणी येथील रहिवाशी होते. (4 friends killed 9 injured in an accident at Khoriphata on Vani Saputara road Nashik News)

शुक्रवार, ता.३० जुन रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे. यात विनायक गोविंद क्षिरसागर. वय ३७, योगेश दिलीप वाघ.वय १८, जतिन अनिल पावडे वय २३ व रविंद्र मोतीचंद चव्हाण. वय. २२ रा. मोठा कोळीवाडा,

वणी हे सियाज कार नं.एम एच ४१ व्ही ७७८७ ने सापुताऱ्याकडुन वणीच्या दिशेने येत असतांना समोरुन येणारी क्रुजर गाडी यांच्यात समोरासमोर धडक झाली यात विनायक क्षिरसागर, योगेश वाघ यांचा जागीच तर जतिन पावडे व रविंद्र चव्हाण यांचा नाशिक येथे जिल्हा रुग्णालयैत उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे.

तर क्रुझर मधील कमळी युवराज गांगोडे, वय ४०, कल्पना सुभाष सोळसे, वय १९, तुळशीराम गोविंदा भोये वय २८, ललीता युवराज कडाळे वय ३०, रोहिदास पांडुरंग कडाळे, वय २५, योगेश मधुकर सोळसे वय १५, सुभाष काशिनाथ सोळसे वय १५, देवेंद्र सुभाष सोळसे,

वय ४७, नेहल सुभाष सोळसे वय ७ हे सर्व रा. केळवण, ता. सुरगाणा गंभीर जखमी झाले असून वणी ग्रामिण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारानंतर १०८ व खाजगी रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वणी ग्रामिण रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या एकमेव वैद्यकिय अधिकारी डॉ. विशाल महाले यांच्या मदतीला नेहमी प्रमाणे पांडाणे आरोग्य केंद्राचे डॉ. प्रकाश देशमुख, वणी डॉक्टर असोसिएशनचे डॉ. अनिल पवार, डॉ. अनिल शेळके, डॉ. आहेर, डॉ. योगेश पाटील, डॉ. वैभव मोहीते आदी खाजगी डॉक्टर धावून येत त्यांनी जखमींवर उपचार केले.

दरम्यान एकाच वेळी वमी गावातील चार होतकरु तरुणांचा मृत्यु झाल्याने वणी गावावर शोककळा पसरली आहे. अपघाताची माहीती मिळताच वणी ग्रामिण रुग्णालयात नातेवाईक व नागरिकांची मोठी गर्दी केली होती.