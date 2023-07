Nashik Sports : कोलोरॅडो, अमेरिका येथे होणाऱ्या जागतिक जंप रोप अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी भारतीय संघात नाशिकच्या चार खेळाडूंचा समावेश करण्यात आलेला आहे. थायलंड येथे नोव्हेंबर २०२२ ला थायलंड ओपन जंपरोप अजिंक्यपद स्पर्धा पार पडली होती.

तेथे महाराष्ट्रातल्या खेळाडूंनी भारताचे प्रतिनिधित्व करीत पदकांची लयलूट करून जागतिक जम्परोप स्पर्धेसाठी भारतीय संघात स्थान मिळवले. कोलोरॅडो (अमेरिका) येथे होणाऱ्या १६ ते २३ तारखेदरम्यान जागतिक जम्प रोप स्पर्धा पार पडणार आहे. (4 of Nashik in Indian jump rope team team leaves for USA for World Jumprope Championship Nashik Sports)

खेळाडू गेल्या काही महिन्यांपासून स्पर्धेची तयारी करीत आहेत. सदरचा संघ स्पर्धेसाठी अमेरिकेकडे रवाना झाला आहे.

निवड झालेल्या खेळाडूंची नावे

नाशिक : नमन गंगवाल, राजूल लुंकड, नियती छोरिया, मारवी हिरन, तन्मय कर्णिक (प्रशिक्षक)

डोंबिवली : भूमिका नेमाडे, तन्वी नेमाडे, मनस्वी पाटील, योगिता सामंत, अंकिता महाजन, पद्माक्षी मोकाशी, स्वराली कुंभार, मानस मुंगी, ईशान पुथरण, अमन वर्मा(प्रशिक्षक)

संघप्रमुख : अशोक दुधारे