Nashik News : राज्यात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झाला नसल्याने पशुधनाला ४४ टक्के चाऱ्याचा तुटवडा जाणवणार आहे. ही तूट आणखी वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

त्यामुळे कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने जलाशय आणि तलावाखालील जमिनीचा उपयोग चारा पिके घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. (44 percent of state livestock fodder deficit will increase Use of land under ponds with reservoirs for fodder crops Nashik)

जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे मोठे, मध्यम, लघू प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणी कमी झाल्याने बुडीत क्षेत्रातील जमिनीत उघड्या होणार आहेत. अशा जमिनीतील ओलावा आणि आवश्‍यकतेनुसार जलाशयातील उपलब्ध होणाऱ्या सिंचनातून चारा पिकासाठी जमिनी उपयुक्त ठरतात.

त्यामुळे या दोन्ही विभागांच्या जलाशयातील गाळपेऱ्याची जमीन प्राधान्याने चारा लागवडीसाठी वापरण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.

आगामी चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि उपलब्ध ओलीचा फायदा घेत चारा पिकांची लागवड करण्याची हीच वेळ योग्य असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मुरघासची लागवड

मुरघास हा चारा इतर चाऱ्यांपेक्षा पौष्टिक असून पशुधनाची उत्पादन व प्रजनन क्षमतेत त्याच्यामुळे वाढ होते. हवाबंद मुरघासची साठवणूक केल्यास त्याचा दीर्घकाळ वापर होतो.

त्यामुळे वाटप करण्यात येणाऱ्या गाळपेर्याच्या जमिनीत मका आणि ज्वारी यासारख्या मुलघासासाठी उपयुक्त चारा पिकांची लागवड केली जाणार आहे. चारा बियाणे वाटपासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

शिवाय भविष्यातील टंचाईसदृश्‍य काळात चारा टंचाई जाणवू नये म्हणून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जलस्त्रोतांचे आणि चारा उत्पादन स्त्रोतांचे मॅपींग करावे लागणार आहे.

गाळपेर क्षेत्र, चारा पिकाखालील क्षेत्र, चाऱ्याचे अंदाजित उत्पादन याची माहिती जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांनी आयुक्तांना द्यावयाची आहे.

गाळपेर जमिनीवर चारा उत्पादन करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती असेल. या समितीच्या माध्यमातून लाभार्थींची निवड केली जाईल.