Nashik News: सिन्नरच्या पांगरीमध्ये 48 वर्षीय शेतकऱ्याने मानसिक नैराश्यातून उचलले टोकाचे पाऊल

सिन्नर : सिन्नर तालुक्यातील पांगरी येथील गोरख कचरू शिरसाठ व 48 या शेतकऱ्याने पोल्ट्री फार्म च्या शेडमध्ये दोरीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार सोमवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास उघडकीस आला.

आत्महत्या करण्यापूर्वी शिरसाट यांनी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये सिन्नर व्यापारी बँक व बहुउद्देशीय बँक या दोन संस्थांचे कर्ज थकीत असल्याचे म्हटले आहे.

या दोन्ही संस्थांकडून कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आल्यामुळे मानसिक नैराश्य येऊन आत्महत्या करीत असल्याचा उल्लेख नोट करण्यात आला आहे. (48 year old farmer in Sinnar Pangri end life due to mental depression Nashik News)