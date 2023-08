Shahpur Accident Case: शहापूर अपघातातील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख

By

Shahpur Accident Case : शहापूर येथे समृद्धी महामार्गावरील पुलाचे काम सुरू असताना गर्डर कोसळल्याने १७ कामगारांचा मृत्यू झाला. या मृत कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत शासनातर्फे दिली जाणार आहे.

जखमींवरील उपचारांचा खर्च शासन करणार असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. (5 lakh each to heirs of Shahpur accident victims nashik)

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत श्री. भुसे बोलत होते. ते म्हणाले, की या महामार्गावरील पुलाचे काम सिंगापूरची कंपनी करीत आहे. आतापर्यंत ९७ स्पेनचे काम पूर्ण झाले असून, पुढील १६ स्पेनचे काम सुरू होते.

त्यादरम्यान हा अपघात झाला. चौकशीतून नेमका कशामुळे अपघात झाला, हे स्पष्ट होईलच. परंतु, या दुर्दैवी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या १७ कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत राज्य शासनातर्फे देण्यात येणार आहे.

तांत्रिक चुकीतून अपघात झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. परंतु, चौकशीसाठी काही वेळ लागेल, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.