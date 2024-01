Nashik Fraud Crime : आणखी एकाला 5 लाखांना घातला गंडा; नकली सोने विक्री प्रकरण

नाशिक : शहरातील उद्योजकाला खोदकाम करताना सापडलेले सोने विक्री करताना नकली सोने देत गंडा घातल्याप्रकरणी अटक केलेल्या टोळीचे आणखी कारनामे उघड होऊ लागले आहे.

पंचवटीतील चहा विक्रेत्याला २ लाख तर, नाशिकरोडच्या एकाला एक लाखांना गंडा घातल्याचे समोर आल्यानंतर आता शहरातील एका पानटपरी चालकाला या टोळीने नकली सोने देत ५ लाखांना गंडविल्याचे उघडकीस आले आहे. (5 lakh fraud in case of sale of fake gold nashik crime news)