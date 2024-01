Onion Export Ban: कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचे 500 कोटींचे नुकसान! दरात सरासरी 1500 रुपयांची घसरण

लासलगाव : कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय ७ डिसेंबरला घेतला. आतापर्यंत विक्री झालेल्या कांद्याच्या पाठीमागे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

तातडीने कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह बाजार समितीचे संचालकांनी केली आहे. (500 crore loss to farmers due to onion export ban average price drop of Rs 1500 nashik news)