Vani News : अखंड ज्योतीसाठी ५०० किलोमीटरचा अनवाणी प्रवास..! सप्तशृंग वणी गडावरून मशाल घेऊन भाविकांची धाव

वणी (नाशिक) - आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या श्री सप्तशृंगी गडावर नवरात्रोत्सवाची चाहूल लागताच भक्तीचा अनोखा सोहळा आकारास येऊ लागला आहे. आदिमायेच्या चरणी प्रज्वलित झालेली पवित्र ज्योत आपल्या गावातील मंदिरात अखंड तेवत ठेवण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील भाविक गडावर दाखल होत आहेत..हातात पेटती मशाल, पाय अनवाणी आणि ओठांवर 'सप्तशृंगी मातेचा उदो उदो'चा जयघोष करीत शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करण्याची ही आगळीवेगळी परंपरा आजही कायम आहे. काही भाविक तब्बल ५०० किलोमीटरपर्यंतचा अनवाणी प्रवास करीत ज्योत आपल्या गावात नेत असल्याने गडाकडे जाणारे रस्ते मशालींच्या उजेडाने उजळून निघाले आहेत.नवरात्रोत्सवाच्या घटस्थापनेपूर्वी विविध सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांचे कार्यकर्ते सप्तशृंगी गडावर येतात. मंदिरात विधिवत पूजा करून आदिमायेच्या दीपमाळेतील पवित्र ज्योतीपासून मशाल प्रज्वलित केली जाते. त्यानंतर ही ज्योत आपल्या गावाकडे नेण्याचा प्रवास सुरू होतो. ज्योत घेणारा भाविक गड उतरून अनवाणी पायांनी काही किलोमीटर चालतो किंवा धावतो. त्यानंतर दुसरा भाविक मशाल स्वीकारतो..अशा प्रकारे एकाकडून दुसऱ्याकडे मशाल सोपवत गावापर्यंत अखंड प्रवास सुरू राहतो. या प्रवासात ज्योत विझू नये, याची विशेष काळजी घेतली जाते. दिवस असो अथवा रात्र, थकवा असो किंवा पायाला आलेले फोड; ज्योत गावात पोहोचेपर्यंत भक्तीचा हा प्रवास थांबत नाही. अंतर मोठे असले तरी श्रद्धेपुढे त्याची मर्यादा राहत नाही, अशी भावना या भाविकांमध्ये दिसून येते.मालेगाव, धुळे, चाळीसगाव, पाचोरा, जळगाव, तळोदा, यावल, जामनेर, नाशिक, नगर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह सोलापूर व कोल्हापूर भागातील भाविक या परंपरेत सहभागी होत आहेत. गुजरातमधील वघई, वासदा, आहवा आणि डांग परिसरातूनही देवीभक्त मशाली घेऊन गडावर दाखल होत आहेत..५०० किलोमीटरचा प्रवास; पाय अनवाणी, मनात श्रद्धा!सप्तशृंगी गडावरून प्रज्वलित केलेली ज्योत म्हणजे केवळ नवरात्रोत्सवातील दीप नसून आपल्या गावात आदिमायेचे आगमन झाल्याचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे ही ज्योत सुरक्षितपणे गावात आणणे हे भाविकांसाठी श्रद्धेचे व्रतच ठरते. गावात ज्योत पोहोचल्यानंतर या ज्योतीस गावातील सर्व महिला भाविक घटस्थापनेचा दिवा प्रज्वलीत करुन घरोघरी विधिवत घटस्थापना करून अखंड दीप प्रज्वलित केला जातो. पुढील नऊ दिवस दिवसरात्र त्यात तेल टाकून ही ज्योत तेवत ठेवली जाते..मशाल नाही... श्रद्धेची ज्योत!गडावरून विविध दिशांनी निघणाऱ्या मशालींचे दृश्य म्हणजे भक्ती आणि परंपरेचा अनोखा संगमच. हातातील मशालीचा प्रकाश कमी होऊ नये म्हणून घेतली जाणारी काळजी आणि मनातील श्रद्धेचा प्रकाश कायम ठेवण्यासाठी केलेला अनवाणी प्रवास, या दोन्हींचे दर्शन या परंपरेतून घडते. शेकडो किलोमीटरचा प्रवास, वाटेत मशाल दुसऱ्या भाविकाकडे सोपविणे आणि अखेर ती ज्योत आपल्या गावातील मंदिरात पोहोचविणे, ही केवळ मशाल नेण्याची परंपरा नसून पिढ्यान्पिढ्या जपलेली श्रद्धेची अखंड ज्योत आहे. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सप्तशृंगी गडाच्या परिसरात सध्या या भक्तिमय परंपरेचा अनुभव येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.