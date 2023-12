Nashik COVID Update : हुश... कोरोनाच्या 51 चाचण्या निगेटिव्ह

Nashik COVID Update : कोरोना नव्या व्हेरिएंटच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने ५१ संशयितांच्या चाचण्या केल्या. त्यात सर्व चाचण्या निगेटिव्ह आल्याने तूर्त नाशिककरांची कोरोनातून सुटका झाली आहे.

मात्र, असे असले तरी वैद्यकीय विभागाने सावधगिरीचा सल्ला दिला आहे.(51 tests of Corona are negative at civil hospital nashik news)