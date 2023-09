: अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाचा गौरी, गणपती आणि दिवाळी सण गोड होणार आहे. शासनाने शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १०० रुपयांत एक किलो रवा, चना डाळ, साखर व एक लिटर खाद्यतेल मिळणार आहे.

निफाड तालुक्यात ६६ हजार लाभार्थ्यांना शिधा किट मिळणार आहे. खाद्यतेल वगळता इतर शिधा तालुक्याला प्राप्त झाला आहे. लवकरच आनंदाचा शिधा किटचे वितरण होणार आहे. (66 thousand beneficiaries in Niphad taluka of happiness Gauri Ganpati and Diwali festivals will be sweet nashik)

मागील वर्षी दिवाळीपासून आनंदाचा शिधा देण्यास सुरवात झाली. पुरवठा विभागातर्फे शहरांसह ग्रामीण भागात रेशन दुकानदारांमार्फत १०० रुपयांत हा शिधा देण्यात आला. आनंदाचा शिधा किटमध्ये साखर, रवा, डाळ हे प्रतिएक किलो, तर एक लिटर पामतेल मागील वर्षाप्रमाणे मिळणार आहे.

मागील वर्षी पहिलीच वेळ असल्याने लाभार्थ्यांपर्यंत काही वस्तू पोहोचण्यास विलंब झाला. यंदा मात्र आनंदाचा शिधा वाटपासाठी आतापासून तयारी करण्यात येत आहे. या योजनेपासून लाभार्थी वंचित राहू नये, याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

गणेशोत्सव आणि दिवाळीला पात्र लाभार्थ्यांना शिधा देण्यात येणार आहे. यात अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, दारिद्रयरेषेखालील, तसेच केशरी शिधापत्रिकाधारकांना हा शिधा मिळणार आहे.

गणेशोत्सवापूर्वी आनंदाचा शिधा वाटपासाठी पुरवठा विभागाच्या निफाड तालुकातील १५४ रेशन दुकानांतून ६६ हजार लाभार्थ्यांना वेळत आनंदाचा शिधावाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

"आनंदाचा शिधा वितरण वेळेत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.रेशन दुकान धारकांना तशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.लवकरच किटचे वाटप सुरू करण्यात येणार असुन लाभार्थ्यींनी लाभ घ्यावा." -उल्हास टर्ले, पुरवठा अधिकारी, निफाड