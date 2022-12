Positive News : HIVसह जीवन जगणारी 7 जोडपी विवाह बंधनात!

By

नाशिक : नाशिक नेटवर्क, प्रेम फाउंडेशन, जिव्हाळा संस्‍था, तुळसाई संस्‍था, राष्‍ट्र सेवादलातर्फे आयोजित या एचआयव्हीसह जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींच्या ८ व्या वधूवर परिचय मेळावा हॉली क्रॉस चर्च, त्र्यंबक नाका येथे शनिवारी (ता. १०) झाला. (7 couples living with HIV get married at vadhu var parichay melava nashik Positive News)

हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

हेही वाचा: Police Recruitment : पोलीस भरती ऑनलाईन अर्जासाठी शेवटचे 2 दिवस; इथे करा क्लिक

मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब बोडके होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून जिल्‍हा एड्स नियंत्रक व प्रतिबंधक पथकप्रमुख योगेश परदेशी, एनजीओ फोरमचे सचिव राजू शिरसाट, शासकीय रक्तपेढीचे अशोक शिरसाट, नाशिक नेटवर्कचे महेंद्र मुळे, तुळसाई संस्‍थेच्या शोभा काळे, जिव्हाळा फाउंडेशनचे रमेश साळवे, राष्ट्र सेवादलाचे नितीन मते आदी उपस्‍थित होते. या वधूवर परिचय मेळाव्यासाठी राज्यभरातून शंभराहून अधिक विवाह इच्छुक मुला- मुलींनी प्रत्‍यक्ष सहभाग नोंदवला.

या मेळाव्यात सात विवाह जुळून आले. या वेळी जोडप्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. मेळाव्याच्या यशस्वितेसाठी महेंद्र मुळे, दीपाली नाले, डॉ. प्रभाकर वडजे, डॉ. राजेश साळुंखे, प्रमोद जाधव, यशवंत लकडे, राहुल महाजन, आशा चौधरी, किशोर काळे, राज गमे, प्रमोद भालेराव, रवी पाळदे, सरला मंडलिक, ज्‍योती शिंदे, पद्‌मा जाधव, फादर विनय यांचे सहकार्य लाभले.

हेही वाचा: National Fencing Competition : हर्षवर्धन, श्रेयस, वैदेहीसह गायत्री, यशश्रीची आघाडी!