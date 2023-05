Nashik News : मालेगाव पोलिस उपविभागात 7 नवीन वाहने

By

Nashik News : येथील पोलिस दलात सात नवीन वाहने दाखल झाली आहेत. सदर वाहने मालेगाव पोलिस उपविभागातील सात पोलिस ठाण्यांना दिली जाणार आहेत. वाहनांना अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून पोलिस दलात कार्यान्वित करण्यात आले.

येथील पोलिस दलाला अनेक दिवसांपासून नवीन वाहनांची प्रतिक्षा होती. (7 new vehicles in Malegaon police sub division Nashik News)

जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी मालेगाव उपविभागातील छावणी, कॅम्प, शहर वाहतूक शाखा, तालुका, तसेच येवला शहर व तालुका पोलिस ठाण्यासाठी अशा सात वाहनांचा प्रस्ताव मंजुर केला होता. आता गरजेनुसार अधिक वाहनांची मागणी केली जाणार असल्याचे अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांनी सांगितले.

या वाहनांबरोबरच शहर पोलिस ठाण्यात संजीवनी अहिरे व रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात अश्विनी पाटील या चालक म्हणून दाखल झाल्या आहेत. त्यांचे श्री.भारती यांनी स्वागत केले.