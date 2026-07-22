नाशिक

72-Year-Old Runner: १२ वर्षात तब्बल १७१ पदके पटकावणारा ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू

Harishchandra Thorat Wins Another Gold Medal: अवघ्या १२ वर्षांत १७१ पदके जिंकणाऱ्या या ज्येष्ठ खेळाडूने नाशिकमधील भोसला वॉकथॉनमध्ये पुन्हा सुवर्णपदक पटकावत वय हा केवळ आकडा असल्याचे सिद्ध केले.
72-Year-Old Runner: १२ वर्षात तब्बल १७१ पदके पटकावणारा ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू
सकाळ वृत्तसेवा
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नवनाथ भेके निरगुडसर

निरगुडसर: अवघ्या १२ वर्षात तब्बल १७१ पदके पटकावणारा ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू हरिश्चंद्र थोरात यांची अजूनही सुवर्ण कामगिरी थांबेना.नाशिक येथे नुकत्याच झालेल्या भोसला वॉकथान चालणे स्पर्धेत ७० ते ८० वयोगटात पाच किलोमीटरमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले.

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