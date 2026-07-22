72-Year-Old Runner: १२ वर्षात तब्बल १७१ पदके पटकावणारा ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू

नवनाथ भेके निरगुडसरनिरगुडसर: अवघ्या १२ वर्षात तब्बल १७१ पदके पटकावणारा ७२ वर्षाचा तरुण धावपटू हरिश्चंद्र थोरात यांची अजूनही सुवर्ण कामगिरी थांबेना.नाशिक येथे नुकत्याच झालेल्या भोसला वॉकथान चालणे स्पर्धेत ७० ते ८० वयोगटात पाच किलोमीटरमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले. .आंबेगाव तालुक्यातील खडकीफाटा - चांडोली बुद्रुक येथील हरिश्चंद्र थोरात यांनी वयाच्या ६० वर्षी चालणे,धावणे मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभाग घेण्यास सुरुवात केली ते आत्ता पर्यंत थांबलेच नाही त्यांनी आत्तापर्यंत पाच आंतरराष्ट्रीय धावणे आणि चालणे स्पर्धेत ८ सुवर्णपदक,२ रौप्य पदक आणि ३ कास्य पदक पटकावली तर १२ राष्ट्रीय स्पर्धेत ३० सुवर्णपदके, रौप्य आणि २ कास्यपदक आणि १२ राज्यस्तरीय स्पर्धेत ३२ सुवर्णपदक ४ रौप्य पदक आणि ९१ मॅरेथॉन स्पर्धेत मिळवलेली पदके एकूण बारा वर्षात तब्बल १७१ पदकांची कमाई केली आहे..NEET Paper Leak Protest : आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर यांचा विद्यार्थ्यांना पाठिंबा, म्हणाले- संवादाचा अभाव कोणाच्याही हिताचा नाही.१८ जुलै २०२६ रोजी नाशिक येथे झालेल्या सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या भोसला मिलिटरी कॉलेजच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित वॉकथॉन-२०२६ स्पर्धेत ७० ते ८० वयोगटातील ५ किलोमीटर गटात आंतरराष्ट्रीय खेळाडू हरिश्चंद्र थोरात यांनी विजेतेपद पटकावत सुवर्ण कामगिरी केली..Dharmendra Pradhan Resignation Letter : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे पत्र व्हायरल; सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या पत्रामागील सत्य काय?.समारोप समारंभात विजेत्यांना ॲड.अविनाश भिडे,सचिव हेमंत देशपांडे, डॉ. मनोहर शिंदे, डॉ. विजयप्रसाद अवस्थी आणि आनंद देशपांडे यांच्या हस्ते पारितोषिके व सन्मानचिन्हे प्रदान करण्यात आली.फोटो खाली ओळ:नाशिक येथे झालेल्या भोसला वॉकथान चालणे स्पर्धेत ७० ते ८० वयोगटात पाच किलोमीटरमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.