Nashik Accident News: येवल्याजवळ अपघातात शहाद्याचे 8 जखमी; टाटा मॅजिक, इरटीका कारची समोरासमोर धडक

येवला : येवला-मनमाड महामार्गावर कासारखेडे शिवारात बुधवारी (ता. २७) दुपारी टाटा मॅजिक व इरटीका या दोन वाहनांत समोरासमोर धडक झाली.

या अपघातात शहादा येथील आठ जण जखमी झाले आहेत. यात एक सहा महिन्याच्या बालकाचा समावेश आहे. (8 injured in Shahada accident near Yevala Tata Magic Irtiga collided head on Nashik Accident News)