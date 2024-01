SAKAL Special: जिल्ह्यात 9 समूह शाळा प्रस्तावित! कमी पटसंख्येच्या 33 ZP शाळांचे होणार एकत्रीकरण

नामपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शालेय शिक्षण विभागाने समूह शाळा योजना प्रस्तावित केली आहे.

या योजनेला शिक्षक संघटनांसह शैक्षणिक वर्तुळात विरोध होत असला तरी शिक्षण विभाग आपल्या निर्णयावर कायम असल्याने जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील नऊ शाळांचा समूहशाळेसाठी शिक्षण आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव पाठवला आहे. कमी पटसंख्येसह एकाच आवारात भरणाऱ्या ३३ जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे समूहशाळेत आगामी काळात रूपांतर होणार आहे. (9 group schools proposed in district Consolidation of 33 ZP schools with low enrollment Nashik News)