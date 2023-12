Nashik News: केंद्रप्रमुख पदोन्नतीचा मार्ग अखेर खुला; जिल्ह्यात 95 शिक्षक होणार केंद्रप्रमुख

Nashik News: जिल्हा परिषदेतील पदवीधर असलेल्या प्राथमिक विभागाच्या पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापकांना केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नतीला विविध शिक्षक संघटनांनी खो घातल्याने रखडलेल्या पदोन्नत्यांचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे.

जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटना व आक्षेप घेतलेल्या शिक्षकांची बैठक घेऊन यात तोडगा काढण्यात आला. त्यामुळे तालुकानिहाय केंद्रप्रमुख म्हणून ९५ शिक्षकांची पदोन्नती होणार आहे. (95 teachers will be head of center in district nashik news)