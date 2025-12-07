Aaditya Thackeray : नाशिक तपोवन वृक्षतोड प्रकरण तापले! 'साधुग्राम नव्हे, हा टीडीआर आणि खजिन्याचा खेळ!' आदित्य ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल

नाशिक: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यात अनेक प्रश्न विचारले असून, ठाकरेंच्या या पोस्टनंतर चर्चेला उधाण आले आहे. त्यात त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण, बिल्डरांशी असलेले त्यांचे संगनमत, पक्षाचा नाशिकचा खजिनदार, असे काही कोडवर्ड वापरत काही बाबींकडे निर्देश केले आहेत. .आदित्य ठाकरेंनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे, की ‘तपोवन... आज नागरिकांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. पण जी जागा आपण स्वच्छ करीत आहोत, ती भाजपला अगदी ‘साफ’ करून टाकायची आहे. तपोवनमध्येच का नेमका साधुग्राम? एक व्हिडिओ नाशिकच्या एका बिल्डरने काही दिवसांपूर्वी शेअर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली आणि असे सुचवले गेले की, साधुग्राम करून ग्रीन झोनमधून यलो झोनमध्ये म्हणजेच जंगलाला रेसिडेन्शियल झोन करता येईल. .टीडीआर वापरता येईल. तो व्हिडिओ आपण पाहिलात का? बिल्डर कोण आहे? नाशिकवर खरंच प्रेम आहे का? त्यांच्या सोशल मीडियावर होता आणि त्याच्या बाजूला बसले होते ते नाशिक भाजपचे खजिनदार. हा साधूंचा नाही, तर टीडीआर आणि खजिन्याचा खेळ तर नाही ना?’ असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. ‘नाशिक महापालिका जर यांच्या हाती गेली, तर नाशिक विकायला काढतील, हे तर स्पष्टच आहे. .धर्माचा पडदा आहे. ७०० झाडे स्थगितीनंतर कापणार, असं भाजपची बिल्डर राजवट नाशिकला धमकावून सांगत आहे. साधुग्राम आम्हाला हवे आहे. तपोवन आम्हाला हवे आहे. पण भाजपच्या बिल्डर मित्रांची दादागिरी नाही, असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. त्यामुळे आता हा बिल्डर नेमका कोण आहे? अशी चर्चा सुरू झाली आहे..Dipali Patil News: कोण आहे Sandip Gaikwad ज्याला वाचवायचा प्रयत्न होतोय | Jamkhed News | Sakal News.अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, संघटना, पर्यावरणप्रेमी, अभिनेते, शिवसेना (उबाठा) मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांनीही वृक्षतोडीला तीव्र विरोध केला आहे. त्यानंतर माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यात उतरल्याने वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.