Aaditya Thackeray : नाशिक तपोवन वृक्षतोड प्रकरण तापले! 'साधुग्राम नव्हे, हा टीडीआर आणि खजिन्याचा खेळ!' आदित्य ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल

Aaditya Thackeray Raises Questions on Tapovan Project : तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात नागरिक आणि कार्यकर्त्यांच्या आक्रोशाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरून बिल्डर-राजकारण सांठगाठीचे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
नाशिक: तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे मैदानात उतरले आहेत. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यात अनेक प्रश्‍न विचारले असून, ठाकरेंच्या या पोस्टनंतर चर्चेला उधाण आले आहे. त्यात त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण, बिल्डरांशी असलेले त्यांचे संगनमत, पक्षाचा नाशिकचा खजिनदार, असे काही कोडवर्ड वापरत काही बाबींकडे निर्देश केले आहेत.

