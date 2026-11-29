वणी : नागरिकांना विविध शासकीय दाखले स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या 'आमदार आपल्या दारी' उपक्रमांतर्गत वनारे, ता. दिंडोरी व पाऊचीबारी, ता. पेठ येथे २७५ जातीचे दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले..आपले सरकार सेवा केंद्र, वणी यांच्या माध्यमातून व आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक गोकुळ झिरवाळ यांच्या संकल्पनेतून दिंडोरी -पेठ तालुक्यात "आमदार आपल्या दारी" उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत फिरती व्हॅनच्या माध्यमातून गावोगावी नागरिकांचे जातीचा दाखला, वय, अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचा दाखला, रेशनकार्डमध्ये नाव समाविष्ट करणे किंवा कमी करणे, उत्पन्नाचा दाखला यांसह विविध प्रकारचे दाखल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संकलीत करुन नसलेल्या कागदपत्रे काढण्यासाठी मार्गदर्शन करुन कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर गावातच शासकीय शुल्क आकारून नागरिकांना दाखले उपलब्ध करून दिले जात आहे.. दाखल्यांसाठी कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याचा त्रास, त्यातून नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत व्हावी या उद्देशाने उपक्रम राबविण्यात येत असून आता पर्यंत आठ हजारावर दाखल्याचे वितरण करण्यात आले आहे. दरम्यान या उपक्रमातंर्गत आज जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक शाळा वनारे, ता. दिंडोरी येथे १५३ विद्यार्थ्यांना दाखल्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच दीपक झिरवाळ होते. कार्यक्रमाचे प्रास्तविक व उपस्थितांचे स्वागत मुख्याध्यापक संदीप चौधरी यांनी केले..याप्रसंगी शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष हरिदास झिरवाळ, उपाध्यक्ष दिलीप झिरवाळ, सुरेश गवळी, हरीश चौधरी आदीसह ग्रामस्थ, शिक्षकवृंद उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थांनी गोकुळ झिरवाळ यांच्या सह शाळेच्या विद्यार्थ्याचा वाढदिवस साजरा केला. तसेच याच उपक्रमांतर्गत पाऊचीबारी ता. पेठ येथेही मारुती मंदिरात स्थानिक विद्यार्थ्यांना गोकुळ झिरवाळ व मान्यवरांच्या हस्ते १२२ जातीचे दाखलेचे वितरण करण्यात आले. यावेळी आर. डी. गवळी, पुंडलिक सातपूते, जितेंद्र जाधव, सरपंच, उपसरपंच आदीसंह विविध संस्थाचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. दाखले वितरणाचे काम यापुढेही अविरत सुरू राहणार असून, नागरिकांना घरपोच दाखले पोहोचविण्यात येणार आहेत..हे दाखले भविष्यात विविध शासकीय कामांसाठी आवश्यक ठरणार असल्याने नागरिकांनी त्यांचे जतन करावे तसेच दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा तसेच पिकांचे योग्य नियोजन करावे, असेही गोकुळ झिरवाळ यांनी मार्गदर्शन करतांना सांगितले. कार्यक्रमाचे संयोजन राजेंद्र खांडवी, पिनु मोंढे, सेतूचे संचालक विकास दशपूते यांनी तर मोबाईल व्हॅनचे अमोल पवार, श्रद्धा कुवर, प्रियंका चौधरी आदींनी दखले वितरणासाठी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.