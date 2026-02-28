नाशिक
Nashik News : वीजबिल झिरो, गाव हिरो! १०० टक्के सौरऊर्जेवर चालणारं नाशिकचं पहिलं आदर्श गाव
Aawali Dumala Declared Nashik’s First Solar Village : ग्रामपंचायत व स्वदेस फाउंडेशन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून गावाला १०० टक्के सौरऊर्जेचा लाभ मिळाला असून, या उपक्रमामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास साध्य झाला.
वाडीवऱ्हे: पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाचा आदर्श घालून देत आवळी दुमाला ग्रामपंचायतीने नाशिक जिल्ह्यातील पहिले ‘सोलर ग्राम’ बनण्याचा मान मिळविला आहे. ग्रामपंचायत व स्वदेस फाउंडेशन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून गावाला १०० टक्के सौरऊर्जेचा लाभ मिळाला असून, या उपक्रमामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास साध्य झाला.