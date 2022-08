Nashik : पॅरोल रजेवरील फरारी संशयितास अटक

जुने नाशिक : कोरोना प्रादुर्भावामुळे पॅरोल रजेवर सोडलेल्या फरारी संशयितास भद्रकाली पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. (accused who was released on parole was arrested by police nashik news)

पॅरोलची मुदत संपूर्ण कैदी परतले नाही. भद्रकाली पोलिसांसह ठाणेसह विविध ठाण्यात संशयितांवर गुन्हे दाखल केले. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजेंद्र धोंडू सिंग राजपूत, असे पहिल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे.

१६ मे २०२० मध्ये त्यास ४५ दिवसांकरिता पॅरोलवर घरी सोडले होते. पॅरोलची मुदत संपूनही तो परतला नाही. पोलिस कर्मचारी उत्तम पवार यांना संशयित राजपूत मुंबई नाका परिसरात फिरत असल्याची माहिती मिळाली.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्ता पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक भास्कर गवळी, उत्तम पवार, प्रकाश ढेरिंगे यांनी मुंबई नाका परिसरातील चहाच्या टपरीवरून आरोपी राजेंद्र राजपूत यास शुक्रवार (ता. १९) सकाळी ताब्यात घेतले.

