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जळगाव : आचार्य आर्यनंदी महाराज स्वाध्याय भवन, पाठशाळेचे नामकरण नुकतेच करण्यात आले.. या कार्यक्रमास उपस्थित मान्यवर.
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स्वाध्याय भवन, पाठशाळेचे नामकरण
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आचार्य आर्यनंदी महाराजांचे नाव; स्वाध्यायाच्या प्रसारासाठी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ९ : येथील श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिराच्या सभागृहाला तीर्थरक्षा शिरोमणी आचार्य श्री १०८ आर्यनंदी महाराज यांचे नाव देण्यात आले. यापुढे हे सभागृह ‘आचार्य श्री १०८ आर्यनंदी महाराज स्वाध्याय भवन व पाठशाळा’ या नावाने ओळखले जाणार आहे. या नामकरण सोहळ्याचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
या कार्यक्रमाला जळगावचे नामांकित उद्योजक डॉ. विलास जैन सहपरिवार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नेमिचंद जैन होते.
श्री दिगंबर जैन मंडळ संचलित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिराच्या सभागृहाला आचार्यश्रींचे नाव देण्याचा हा उपक्रम धार्मिक अध्ययन, स्वाध्याय आणि जैन संस्कारांच्या जतन व संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
याप्रसंगी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिराचे अध्यक्ष आशिष छाबडा, ज्येष्ठ सदस्य जैनेंद्र घोडके, सचिव चंद्रकांत जैन तसेच तरुण बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष गणेश डेरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन रेवती चतुर आणि कोमल जैन यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी ॲड. चंद्रशेखर चतुर, महेश जैन, मंगेश कुटे, शशिकांत घोडके, राजेंद्र सैतवाल आणि पुजारी संतोष नडसकर यांनी परिश्रम घेतले.
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