Nashik ZP News: गुन्हा दाखल झाल्यावर आता देवरेंवरही कारवाई?

Nashik News: जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यावर लागलीच त्यांचा पदभार काढून घेण्यात आला होता.

त्यानंतर प्रभारी पदभार दिलेले उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्यावरही आता सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, या प्रकरणी अजूनही त्यांचा पदभार काढण्यात न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. (Action will be taken or not against nashik zp Deputy charge post Education Officer news )