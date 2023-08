Adhik Maas 2023 : अधिक श्रावण मासाचे आता अखेरचे दहा दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या काळात पुण्य पदरात पाडून घेण्यासाठी वीकेंडचे औचित्य साधत गोदाघाटावर गर्दी वाढली आहे.

दरम्यान, गत काही दिवसांपासून बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. अधिक मासासाठी देवाला दान करायच्या द्रोणच्या निर्मितीसह विक्रीतून शेकडो जणांना तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना रोजगार निर्माण झाल्याने शहराच्या अर्थकारणासही बळकटी मिळाली आहे. (Adhik Maas 2023 city economy getting boost Hundreds of jobs through patravali dron sales of more fish nashik)

अधिक श्रावण मासास गत महिन्याच्या १८ तारखेस प्रारंभ झाला असून, बुधवारी (ता. १६) समाप्ती होत आहे. देवाला वाण देण्यासाठी सद्या मोठी गर्दी उसळत आहे. त्यातच शनिवार, रविवारच्या सुट्यांचे औचित्य साधत कपालेश्‍वर, श्री काळाराम मंदिरात, तर भाविकांची अक्षरश रीघ लागली आहे.

गोदाघाटासह विविध मंदिरांजवळ शहराच्या विविध भागातून वाणविक्रेते मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाले असून, यामुळे अनेक कुटुंबीयांना तात्पुरत्या स्वरूपात रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

वीस रुपयांपासून ‘वाण’

बाजारात वाणासाठी बत्तासे, म्हैसूर वडी, अनारसे असे पर्याय उपलब्ध असले तरी बहुतांशी महिलांची पसंती बत्ताशालाच आहे. बत्तासे तयार करणारे अनेक उद्योग शहर परिसरात कार्यरत आहेत. सद्या एकशेवीस ते एकशे चाळीस रुपये किलो दराने बत्तासे उपलब्ध आहेत.

वाणासाठी लागणारे द्रोण पंधरा ते वीस रुपये शेकडा, तर छोटे दिवे वीस ते तीस रुपये डझन दराने उपलब्ध आहेत. एका वाणात कापूस वात, पाच किंवा अकराच्या पटीतील बत्तासे, फुले व छोटी पणती असते. ते बाजारात वीस रुपयांपासून चाळीस रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.

बत्ताशांसाठी वेटिंग

साखरेपासून बत्तासे बनविणारे अनेक कारखाने शहर परिसरात सक्रिय आहेत. अधिक मासामुळे बत्ताशांच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्यामुळे माल खरेदीसाठी अक्षरश वेटिंग असल्याचे विक्रेते सांगतात.

किलोभर बत्ताशांसाठी एकशेवीस रुपये मोजावे लागतात. मालाच्या तुटवड्यामुळे बत्ताशांचे उत्पादन दिवस-रात्र सुरू असल्याचे न्यू भारत प्रॉडक्टच्या संचालकांनी सांगितले.

"वाण विकण्यासाठी जुन्या सिडकोतून सकाळीच गोदाघाटावर पत्नीसह येतो. या विक्रीतून दोन पैसेही पदरात पडत असल्याचे समाधान व आनंद आहे."

- राजाभाऊ जोशी, जुने सिडको