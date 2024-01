Nashik Aditi Tatkare : लोकांच्या भावना दुखावतील असे वक्तव्य योग्य नाही; अदिती तटकरेंचा जितेंद्र आव्हाडांना सल्ला

Nashik Aditi Tatkare : प्रभू श्रीराम यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अडचणीत आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना त्यांच्याच पक्षातील महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी शांततेचा सल्ला दिला आहे.

लोकांच्या भावना दुखावतील अशा स्वरूपाचे वक्तव्य आव्हाडांनी करू नये. (Aditi Tatkare advice to Jitendra Awhad Because of controversial statements nashik news)