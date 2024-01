Sakal Impact : जिल्ह्यातील कुपोषणासाठी स्वतंत्र बैठक घेणार; अदिती तटकरे यांच्याकडून दखल

Sakal Impact : जिल्ह्यातील वाढत्या कुपोषणावर राज्यपाल रमेश बैस यांनी गत महिन्यात चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर ‘सकाळ’ ने जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३८ टक्यांनी कुपोषण वाढले असल्याचे वृत्त १६ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध केले होते.

या वृत्ताची राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून, जिल्ह्यातील कुपोषणावर स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत केली.(Aditi Tatkare will hold separate meeting for malnutrition in district nashik news)