Nashik ZP News : प्रभारी पदभार कार्यकाळातील कामकाजाला प्रशासन जबाबदार; प्रस्तावांना दिली स्थगिती

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांनी मॅटकडून पदभार कायम केल्यानंतर पाटील यांनी प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यकाळातील कामकाजावर आक्षेप घेतला आहे.

या काळात प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेले सर्व पत्र, प्रस्ताव, वित्तीय अभिलेखे स्थगित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. (Administration responsible for work during tenure of charge nashik ZP news)