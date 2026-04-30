Satana Principal Felicitation: मुख्याध्यापक विनायक बच्छाव यांचे कार्य प्रेरणादायी, भावी पिढीसाठी आदर्श - ॲड. नितीन ठाकरे

सटाणा : मुख्याध्यापक विनायक बच्छाव यांनी गेल्या ३१ वर्षांत प्रामाणिकपणे ज्ञानदान करत शाळेला केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर संस्कारक्षम दिशा दिली. त्यांच्या कार्यातून अनेक विद्यार्थी घडले, ज्यांनी राज्य व देशसेवेत आपला ठसा उमटवला. शिक्षक म्हणून त्यांची निष्ठा, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेली आपुलकी ही भावी पिढीसाठी आदर्श आहे, असे गौरवोद्गार मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी येथे काढले..येथील मविप्र संस्थेच्या लोकनेते पं.ध. पाटील मराठा इंग्लिश स्कूलचे मुख्याध्यापक विनायक बच्छाव यांच्या सेवापूर्ती समारंभात अध्यक्षस्थानावरून अॅड.ठाकरे बोलत होते. यावेळी बच्छाव यांचा सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. माजी शिक्षक आमदार सुधीर तांबे, शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते रामचंद्रबापु पाटील, माजी आमदार संजय चव्हाण, कविवर्य संदीप जगताप, संस्थेचे उपाध्यक्ष विश्वास मोरे, चिटणीस दिलीप दळवी, संचालक अॅड.आर.के. बच्छाव, रविंद्र देवरे, डॉ. प्रसाद सोनवणे, शालनताई सोनवणे, माजी उपसभापती डॉ. विलास बच्छाव, नानाजी दळवी, राघोनाना आहीरे, नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक यशवंत आहीरे, माजी जि.प. सदस्य यतीन पगार, प्रा.अनिल पाटील, लताताई बच्छाव, सुनिल महाजन, अशोक थोरात आदी प्रमुख पाहुणे होते..यावेळी बोलताना अॅड.ठाकरे म्हणाले, मविप्र संस्थेने राज्य व देशाची सेवा करणारे विद्यार्थी घडवले असून प्रामाणिक ज्ञानदान करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या टीममुळेच संस्थेचा आज लौकिक वाढला आहे. संस्थेने स्वयंरोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नोकर्या देण्याचे काम हाती घेतले आहे. संस्था लवकरच आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्यांसाठी फिटनेस क्लब सुरू करणार आहे. संस्था विद्यापीठात विस्तार करण्याचे विचाराधीन असताना विरोधक मात्र या प्रस्तावाकडे राजकीय नजरेने पाहत आहेत. सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावाला विरोधाचा डोंगर उभा राहील्याने तो बारगळला. राजकारण करण्यासाठी इतर क्षेत्र आहेत, शिक्षण क्षेत्रात कुणीही राजकारण आणू नका, असे कळकळीचे आवाहनही अॅड.ठाकरे यांनी केले. नुकताच मविप्र रुग्णालयात घडलेल्या लिफ्ट अपघाताबाबत बोलताना, तो दुर्दैवी अपघातच असल्याचे स्पष्ट करत सोशल मीडियावर दिल्या जाणाऱ्या वेगळ्या रंगाबद्दल अॅड.ठाकरे खंत व्यक्त केली..सत्काराला उत्तर देताना मुख्याध्यापक श्री.बच्छाव यांनी आपल्या ३१ वर्षांच्या सेवाकाळातील कडू-गोड अनुभव, कुटुंबीयांचे पाठबळ आणि विद्यार्थ्यांशी जुळलेले नाते सांगून जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. समारंभात विविध मान्यवर, आजी-माजी विद्यार्थी, शिक्षक व नातेवाईकांनी मनोगते व्यक्त केली. क्रिडाशिक्षक म्हणून ओळख असलेल्या बच्छाव यांच्या निवृत्तीमुळे शाळेच्या मैदानाचा एक अध्याय संपल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना ॲड. ठाकरे यांनी "बच्छाव यांना राजकीय मैदान मोकळे आहे," असे सूचक वक्तव्य केल्याने उपस्थितांमध्ये चर्चेला उधाण आले. शेखर दळवी यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. समारंभास शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांसह विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.