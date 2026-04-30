Satana Principal Felicitation: मुख्याध्यापक विनायक बच्छाव यांचे कार्य प्रेरणादायी, भावी पिढीसाठी आदर्श - ॲड. नितीन ठाकरे

३१ वर्षांच्या प्रामाणिक ज्ञानदानातून घडवलेल्या विद्यार्थ्यांनी राज्य-देशसेवेत उमटवला ठसा; विनायक बच्छाव यांचे संस्कारमय कार्य भावी पिढीसाठी आदर्श ठरल्याचे गौरवोद्गार
Educator Vinayak Bachhav Retires After 31 Years of Dedicated Service

Educator Vinayak Bachhav Retires After 31 Years of Dedicated Service

सटाणा : मुख्याध्यापक विनायक बच्छाव यांनी गेल्या ३१ वर्षांत प्रामाणिकपणे ज्ञानदान करत शाळेला केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर संस्कारक्षम दिशा दिली. त्यांच्या कार्यातून अनेक विद्यार्थी घडले, ज्यांनी राज्य व देशसेवेत आपला ठसा उमटवला. शिक्षक म्हणून त्यांची निष्ठा, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांप्रती असलेली आपुलकी ही भावी पिढीसाठी आदर्श आहे, असे गौरवोद्गार मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी येथे काढले.

