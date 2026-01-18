नाशिक

Nashik Aero Show : नाशिकच्या आकाशात वायुदलाची झेप! गंगापूर धरण परिसरात २२ आणि २३ जानेवारीला भव्य 'एरो शो'

Indian Air Force Aero Show to Dazzle Nashik Skies : नाशिकच्या गंगापूर धरण परिसरात होणाऱ्या भारतीय वायुदलाच्या ‘एरो शो’साठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी पाहणी करून तयारीचा आढावा घेतला.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भारतीय वायुदलाच्या सहकार्याने आणि जिल्हा प्रशासनातर्फे गुरुवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) गंगापूर धरण परिसरात ‘एरो शो’ होणार आहे. या शोसाठी यंत्रणा सज्‍ज झाली. जिल्‍हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. १७) पाहणी करीत विविध सूचना दिल्‍या.

