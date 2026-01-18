Nashik Aero Show : नाशिकच्या आकाशात वायुदलाची झेप! गंगापूर धरण परिसरात २२ आणि २३ जानेवारीला भव्य 'एरो शो'

नाशिक: भारतीय वायुदलाच्या सहकार्याने आणि जिल्हा प्रशासनातर्फे गुरुवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) गंगापूर धरण परिसरात ‘एरो शो’ होणार आहे. या शोसाठी यंत्रणा सज्ज झाली. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. १७) पाहणी करीत विविध सूचना दिल्या. .जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (ता. १७) सकाळी गंगापूर धरण येथे ‘एरो शो’संदर्भात आढावा बैठक घेतली. या शोच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्येक विभागाचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. पवन दत्ता, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्ट. कर्नल (निवृत्त) विलास पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की राज्यात प्रथमच अशा प्रकारचा शो होत आहे. या वेळी वायुदलाचे वैमानिक प्रात्यक्षिक दाखवतील. या शोमुळे तरुणांना सैन्य दलात भरतीसाठी प्रेरणा मिळेल. शो पाहण्यासाठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. शो अपघातविरहित होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले आहे. प्रत्येक विभागाकडे जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने सोपविलेली जबाबदारी पार पाडावी. .Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा; इच्छुकांची फिल्डिंग, ‘स्वीकृत’साठीही मोर्चेबांधणी, पुढील आठवड्यात हालचाली!.कार्यक्रम होत असलेल्या परिसरात या दिवशी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आदी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. तसेच, खाद्यपदार्थ, इतरही स्टॉल असतील. या ठिकाणी राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी, माजी सैनिकांची मदत घेतली आहे. पोलिस अधीक्षक पाटील म्हणाले, की वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी नियोजन केले आहे. नागरिकांनी आपली वाहने योग्य ठिकाणी उभी करावीत. शोसाठी परस्पर समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त केले आहेत, असे अपर जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.