सिडको (जि. नाशिक) : विजयनगर ते दत्त चौक मुख्य रस्त्यात तात्पुरत्या डागडुजीला नागरिकांनी प्रखर विरोध केल्याने संबधीतांना नागरिकांच्या मागणीनुसार गट्टू बसवण्यात आले. या रस्त्यावर तात्पुरत्या स्वरूपात डागडुजी करण्यात आली होती. (After protest of citizens installation of cement blocks on road has started Nashik Latest Marathi News)

डांबर सदृश केमिकल टाकुन ते दाबण्याचा प्रयत्न होता, पंरतु जागरुक नागरिकांनी विरोध दर्शविला. रस्ता पुन्हा कोरुन तिथे सिमेंटचे गट्टू लावण्याची मागणी केली. मागणीसाठी परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते सतिश खैरनार, शिवाजी बरके, अर्जुन वेताळ, जितु जाधव यांनीदेखील कामाला विरोध केला.

बांधकाम विभाग कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले आणि ताबडतोब येथे गट्टु बसविन्याची मागणी केली. लागलीच आता गट्टु लावले जातील, असे मनपा बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगत कामाला सुरवात केली. या वेळी रामेश्वर शिंदे, विनायक चौधरी, विवेक कर्नावट, हर्ष शिंदे, ताराबाई चौधरी, दादा ईप्पर आदींसह परिसरातील नागरिक व महिला उपस्थित होते.

