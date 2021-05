मराठा आरक्षण रद्द : मनमाडमधून संतप्त प्रतिक्रिया, पुणे-इंदौर महामार्गावर रास्तारोको

मनमाड (जि. नाशिक) : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (SEBC) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्णय घेतला. या कायद्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. या सबंधीचा निकाल न्यायालयाने 26 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या निकालावर नाशिकच्या राजकीय क्षेत्रातूनही प्रतिक्रिया येत आहेत (political Express Concerns over Maratha Reservation)

पुणे-इंदौर महामार्गावर रास्तारोको

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया येत असतांना मनमाड शहरात मात्र, पुणे-इंदौर महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करत मराठा बांधवांनी आपला संताप व्यक्त केला सकल मराठा समाजाचे भीमराज लोखंडे, विष्णू चव्हाण आदी कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या या निकालावर संतप्त प्रतिक्रिया देत भविष्यात मोठे आंदोलन करणार असल्याचे यावेळी सांगितले (Agitation at manmad about Maratha reservation Cancelled by court)

