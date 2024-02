Nashik Krushi Mahotsav : नाशिकमध्ये 10 फेब्रुवारीपासून कृषी महोत्सव! पाच दिवसीय महोत्सवात दोनशेपेक्षा अधिक स्टॉल

नाशिक : कृषी विभाग, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा ‘आत्मा’ नाशिक व महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यातर्फे १० ते १४ फेब्रुवारी यादरम्यान डोंगरे वसतिगृह मैदानावर कृषी महोत्सव होणार आहे.

विनामूल्य प्रवेश असणाऱ्या कृषी महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक राजेंद्र निकम यांनी केले. (Agricultural festival in Nashik from February 10 More than two hundred stalls in five day festival nashik news)