जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून शेतकर्यांना ड्रोन

ड्रोनसह कृषी साहित्याला ५० टक्के अनुदान
जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून शेतकऱ्यांना लाभ; लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. ७ : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून शेतकऱ्यांना किसान ड्रोन, विद्युत पंपसंच, कडबाकुट्टी यंत्र, ट्रॅक्टर व रोटाव्हेटर खरेदीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर अर्ज मागविण्यात आले असून, प्राप्त अर्जांमधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवडले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा कृषी विकास अधिकारी वरुण पाटील यांनी दिली.
किसान ड्रोनसाठी अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, कृषी पदवीधर, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच ‘आत्मा’अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी गटांना खरेदी किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल साडेतीन लाख रुपये अनुदान मिळेल. पाच अश्वशक्तीच्या विद्युत पंपसंचासाठी ५० टक्के किंवा कमाल आठ हजार रुपये, तर कडबाकुट्टी यंत्रासाठी ५० टक्के किंवा कमाल २० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
८ ते ७० पीटीओ अश्वशक्तीच्या ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थींना ५० टक्के किंवा कमाल १ लाख २५ हजार रुपये अनुदान मिळेल. ट्रॅक्टरचलित २० अश्वशक्तीपर्यंतच्या रोटाव्हेटरसाठी ५० टक्के किंवा कमाल ३६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
कागदपत्रे आवश्यक
स्वतःच्या नावाचा सातबारा उतारा, ड्रोन किंवा ट्रॅक्टर नसल्याचे दाखले, यापूर्वी संबंधित योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र आणि खरेदीनंतरचे कोटेशन आवश्यक आहे. विद्युत पंपासाठी पाण्याचा स्रोत व विद्युत जोडणी असणे आवश्यक आहे. कडबाकुट्टी यंत्रासाठी पाच जनावरे असल्याचे पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, तर रोटाव्हेटरसाठी ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा आवश्यक आहे.