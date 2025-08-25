नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ’ला प्रोत्साहन देणार; उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांची घोषणा

Industrial Growth Initiatives and ‘Maitri Portal’ Promotion : नाशिकमध्ये 'आयमा इंडेक्स महाकुंभ २०२५' च्या सादरीकरण कार्यक्रमात उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांनी उद्योजकांशी संवाद साधून शासकीय सहकार्याचे आश्वासन दिले.
Industrial Growth
Industrial Growth sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: नाशिकमध्ये उद्योगांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण असून, ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ’ला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे प्रतिपादन उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांनी केले. त्यांनी उद्योजकांना ‘मैत्री पोर्टल’चा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले. उद्योजकांच्या हितासाठी नवीन उद्योग धोरण आणले जाणार असून, त्यात १५ नवीन बाबींचा समावेश असेल, असेही सूतोवाच त्यांनी आपल्या भाषणात केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com