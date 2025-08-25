Nashik News : नाशिकमध्ये ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ’ला प्रोत्साहन देणार; उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांची घोषणा

सातपूर: नाशिकमध्ये उद्योगांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण असून, ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ’ला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे प्रतिपादन उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांनी केले. त्यांनी उद्योजकांना ‘मैत्री पोर्टल’चा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे आवाहन केले. उद्योजकांच्या हितासाठी नवीन उद्योग धोरण आणले जाणार असून, त्यात १५ नवीन बाबींचा समावेश असेल, असेही सूतोवाच त्यांनी आपल्या भाषणात केले..नाशिकमध्ये जागतिक स्तराचे (ग्लोबल ब्रँड) ब्रँड तयार करण्याची क्षमता आहे, असे उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह म्हणाले. त्यांनी ''सुला वाईन्स'' आणि ''सह्याद्री ऍग्रो''चे उदाहरण देत लघुउद्योगांना जास्तीत जास्त पाठबळ देण्याचे आश्वासन दिले. औद्योगिक विकासात उत्तर महाराष्ट्राचे आणि विशेषतः नाशिकचे योगदान महत्त्वाचे आहे. .गुंतवणुकीच्या दृष्टीने नाशिकला राज्यात अव्वल स्थान मिळवून देण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. ‘झूम’ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी जलद व्हावी यासाठी उपसमित्या नेमून त्याद्वारे निर्णय घेण्याचा ‘नाशिक पॅटर्न’ राज्यभर चर्चेत असून, अनेक जिल्ह्यांनी तो स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले..आयमातर्फे २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान ठक्कर डोम येथे आयोजित ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ-२०२५’ च्या सादरीकरणाचा शुभारंभ हॉटेल स्ट्रीट (गोविंदनगर) येथे उत्साहात पार पडला. या वेळी उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, उद्योग (विकास) आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री प्रमुख उपस्थित होते. व्यासपीठावर आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, सरचिटणीस प्रमोद वाघ, ‘आयमा इंडेक्स महाकुंभ २०२५’ चे चेअरमन वरुण तलवार, स्पेस बुकिंग कमिटी चेअरमन मनीष रावल आणि बीओपीपी कमिटी चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे उपस्थित होते. बूब यांनी प्रास्ताविक केले..Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाचा लढा आता मुंबईत, कसं असेल मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचं स्वरुप? वाचा....३५० पेक्षा जास्त वातानुकूलित स्टॉल्सठक्कर डोम येथे होणाऱ्या या औद्योगिक महाकुंभमध्ये ३५० पेक्षा जास्त वातानुकूलित स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत दीडशेपेक्षा जास्त स्टॉल्सची नोंदणी (बुकिंग) झाली. या वेळी ‘आयमा’चे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे, जे. आर. वाघ, एस. एस. बिर्दी, संदीप सोनार, राजेंद्र अहिरे, बिपीन बटाविया, ‘आयमा’चे उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, उमेश कोठावदे, सरचिटणीस प्रमोद वाघ, सचिव योगिता आहेर, खजिनदार गोविंद झा, दिलीप वाघ, अविनाश मराठे, जयदीप अलिमचंदानी, जगदीश पाटील, राहुल गांगुर्डे, जयंत पगार, हेमंत खोंड, रवींद्र झोपे, अविनाश बोडके, रवींद्र महादेवकर, सुमीत बजाज, कुंदन डरंगे, राजेंद्र वडनेरे, राजेंद्र कोठावदे, अभिषेक व्यास, श्रीलाल पांडे, रवी शामदासानी, विनोद कुंभार, श्वेता चांडक, मनोज मुळे, नागेश पिंगळे, रणजित सानप, सूरज आव्हाड, प्रतीक पगारे, सुमीत तिवारी, शरद दातीर, कमलेश उशीर, योगेश पाटील, जय महाजन उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.