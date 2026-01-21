Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात विमानांचा थरार! 'सूर्यकिरण' पथकाचा पहिल्यांदाच महा-एरोबॅटिक शो

नाशिक: भारतीय वायुसेनाच्या ‘सूर्यकिरण ॲरोबॅटिक पथक’तर्फे नाशिकमध्ये प्रथमच भव्य हवाई कसरतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती व प्रजासत्ताक दिनाच्या औचित्याने गुरुवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी दहा ते दुपारी बारा या वेळेत गंगापूर धरण परिसरात हा एरोबॅटिक शो रंगणार आहे..या शोपूर्वी बुधवारी (ता. २१) हॉक एमके-१३२ लढाऊ श्रेणीतील विमानांच्या सहाय्याने हवाई कसरतींचा सराव करण्यात येणार आहे. चेन्नई व राजकोटनंतर देशात तिसऱ्यांदा, तर महाराष्ट्रात प्रथमच नाशिक जिल्ह्याला या मानाचा लाभ मिळत आहे..साठ हजार प्रेक्षकांची अपेक्षाजिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. २०) झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाल्याचे सांगितले. दोन दिवसांत सुमारे ६० हजार नागरिक उपस्थित राहतील, असा अंदाज असून, पिण्याचे पाणी, वाहनतळ व अन्य सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी भारतीय वायुसेनेचे वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासनातील पदाधिकारी उपस्थित होते..७५० हून अधिक शोमध्ये सहभाग१९९६ मध्ये स्थापन झालेल्या सूर्यकिरण पथकाने देश-विदेशात ७५० हून अधिक एरोबॅटिक शोमध्ये सहभाग नोंदविला असून, आशिया खंडातील सर्वोत्तम पथक म्हणून त्यांची ओळख आहे. या पथकात १५० हून अधिक वैमानिक, अभियंते व तंत्रज्ञ कार्यरत आहेत. शोसाठी स्वदेशी हॉक एमके-१३२ प्रशिक्षणार्थी विमानांचा वापर करण्यात येणार आहे. सूर्यकिरण पथकाची विमाने ओझर येथील धावपट्टीवरून उड्डाण घेणार असून, या भव्य हवाई महोत्सवामुळे नाशिकच्या आकाशात थरार, शौर्य आणि देशभक्तीचा संगम अनुभवायला मिळणार आहे..आमच्या नेत्याला हात लावल्यास फक्त हात कापणार नाही तर....; इराणची थेट ट्रम्पना धमकी.नाशिकची सून करणार धावते वर्णनएरोबॅटिक शोदरम्यान नऊ हॉक एमके-१३२ विमाने सुमारे ४५ मिनिटे थरारक कसरती सादर करणार असून, आकाशात तिरंग्याची रचना साकारली जाणार आहे. विमानांमध्ये किमान पाच मीटर अंतर ठेवत, जमिनीपासून सुमारे २०० फूट उंचीवरून विविध प्रात्यक्षिके सादर केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे नाशिकची सून असलेल्या फ्लाइट लेफ्टनंट कवल संधू या शोचे धावते वर्णन करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.