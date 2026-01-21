नाशिक

Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात विमानांचा थरार! 'सूर्यकिरण' पथकाचा पहिल्यांदाच महा-एरोबॅटिक शो

Surya Kiran Aerobatic Show Debuts in Nashik : भारतीय वायुसेनेचे 'सूर्यकिरण' पथक नाशिकच्या गंगापूर धरण परिसरात हॉक एमके-१३२ विमानांच्या साहाय्याने चित्तथरारक कसरती सादर करण्यासाठी सज्ज झाले असून, या महोत्सवामुळे नाशिकच्या आकाशात तिरंग्याचे रंग विखुरले जाणार आहेत.
Nashik Air Show

Nashik Air Show

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भारतीय वायुसेनाच्या ‘सूर्यकिरण ॲरोबॅटिक पथक’तर्फे नाशिकमध्ये प्रथमच भव्य हवाई कसरतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती व प्रजासत्ताक दिनाच्या औचित्याने गुरुवारी (ता. २२) आणि शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी दहा ते दुपारी बारा या वेळेत गंगापूर धरण परिसरात हा एरोबॅटिक शो रंगणार आहे.

Loading content, please wait...
Republic Day
Nashik
maharashtra
Gangapur Dam
Air Force

Related Stories

No stories found.