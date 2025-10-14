Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार: सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा 'गजाआड'; पोलिस कोठडीत म्हणाला, ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’

नाशिक

Attempted Shooting in Vise Mala, Nashik : नाशिक शहरातील विसे मळा परिसरात सचिन साळुंके या युवकावर गोळी झाडून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा यास शहर गुन्हे शाखेने अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: विसे मळा परिसरात युवकावर गोळी झाडून ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यातील संशयित व सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा यास शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सोमवारी (ता. १३) अटक केली. त्याला शुक्रवार (ता. १७)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस कोठडीत असलेल्या मामा राजवाडेसह सातही संशयितांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याचे त्यांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली.

