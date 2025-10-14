Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार: सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा 'गजाआड'; पोलिस कोठडीत म्हणाला, ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’

नाशिक: विसे मळा परिसरात युवकावर गोळी झाडून ठार करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यातील संशयित व सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा यास शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सोमवारी (ता. १३) अटक केली. त्याला शुक्रवार (ता. १७)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिस कोठडीत असलेल्या मामा राजवाडेसह सातही संशयितांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याचे त्यांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. .विसे मळा परिसरात २९ सप्टेंबरच्या पहाटे सचिन साळुंके (रा. राणेनगर) याच्यावर पूर्ववैमनस्यातून संशयित तुकाराम चोथवे, अजय बोरिसा याच्यासह संशयितांनी पाठलाग करीत गावठी कट्ट्यातून गोळीबार केला होता. यात साळुंके बचावला होता. मात्र, संशयितांनी अपहरण करीत त्यास रामवाडीत नेऊन डोक्यात टॉमीने मारून ठार करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेपासून संशयित चोथवे, बोरिसा हे पसार झाले होते. .मात्र, सोमवारी पहाटेच्या सुमारास शहरातूनच शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने अटक केली. बोरिसाचा ‘पाहुणचार’ केल्यावर त्यानेही ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ अशी घोषणा स्वत:हून दिली. यानंतर त्याला न्यायालयासमोर हजर केले असता शुक्रवारपर्यंत (ता. १७) पोलिस कोठडी सुनावली आहे..या गुन्ह्यात सागर सुधाकर बागूल, गौरव सुधाकर बागूल, प्रेमकुमार दत्तात्रय काळे, वैभव ऊर्फ विकी दत्तात्रय काळे, मामा ऊर्फ बाबासाहेब वाल्मीक राजवाडे, अमोल भास्कर पाटील, संदीप रघुनाथ शेळके यांना यापूर्वी अटक झाली होती. त्यांना सोमवारी जिल्हा न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे..बोरिसा खुनाच्या गुन्ह्यात जामिनावरसराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा, तुकाराम चोथवे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, बेकायदेशीर जमाव यास गंभीर स्वरूपाचे सुमारे आठ गुन्हे अजय बोरिसा याच्यावर दाखल आहेत. क्रांतीनगर, पंचवटी येथील भेळविक्रेता सुनील वाघ खून प्रकरणातील तो संशयित असून, सध्या तो जामिनावर होता. .ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पीएल ग्रुपचा म्होरक्या व सराईत गुन्हेगार भूषण लोंढे याने मालेगाव स्टॅण्ड परिसरात बोरिसा याच्यावर गोळीबार केला होता, मात्र, त्यात तो बचावला होता. बोरिसाप्रमाणेच चोथवे याच्यावरही गंभीर गुन्हे दाखल असून, तोही सध्या विविध गुन्ह्यांमध्ये जामिनावर आहे..पोलिसांकडून ‘परेड’न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आलेल्या आणि दोन दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी परेड घेत पाहुणचारही केला. यानंतर मामा राजवाडेसह सात जणांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली आहे. पोलिसांकडून या संशयितांच्या कोठडीची पुन्हा मागणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे..रील्स व्हायरल करणारे पाच युवकही ताब्यातनाशिक रोड ः ‘नाशिक की गुन्हेगारी जानलेवा है रे, सरळ घरात घुसून सामान अडकवतो रे’ अशा प्रकारचे रील्स बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कॅनॉल रोड, आम्रपालीनगर झोपडपट्टी येथील पाच युवकांविरोधात सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. उपनगर पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी गौरव गवळी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करण्यासाठी त्यांच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टाग्रामवर माहिती घेत असताना आम्रपालीनगर येथील संशयित युवक सोहेल सलीम पठाण याच्या इन्स्टाग्रामवर दोन व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले होते. .बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा! 13 वर्षीय मुलीवर भावाने केला अत्याचार, दोन मित्रांचाही सहभाग; निर्जनस्थळी नेलं अन्....त्यात चार ते पाच युवक व्हिडिओमध्ये ‘नाशिक की गुन्हेगारी जानलेवा है रे, सरळ घरात घुसून सामान अडकवतो रे, गुन्हेगारी की बात मत कर मेरे सामने, चांगल्या चांगल्याचा काढला मी घाम रे, गुन्हेगारी ओ तेरे धन्या रे, तेरे बाप को पूछ मेरा नाम रे’ असा धमकीचा आवाज समाविष्ट करीत सोहेल नाचताना दिसून येत आहे. नाशिकच्या गुन्हेगारीविषयी समाजात दहशत व भीतीयुक्त वातावरण निर्माण करीत शांतता भंग केल्याचा ठपका ठेवत सोहेल पठाणसह चार ते पाच युवकांना ताब्यात घेतले आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.