Ajit Pawar : अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र पोरका; नाशिकमध्ये शासकीय कार्यालयांवरील तिरंगा अर्ध्यावर!

नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांवरील तिरंगा ध्वज अर्ध्यावर उतरविण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. २८) शासकीय-निमशासकीय कार्यालये तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. .उपमुख्यमंत्री पवार यांचे बुधवारी विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने सरकारने राज्यामध्ये तीन दिवस दुखवटा जाहीर केला आहे. तसेच बुधवारी सार्वजनिक सुटी लागू केली. या दु:खद घटनेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलिस आयुक्तालय, आदिवासी विकास आयुक्तालयासह प्रमुख शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमधील ध्वज अर्धावर उतरविण्यात आला. .अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येऊन उपमुख्यमंत्री पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यानंतर कार्यालयांचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्येही उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या निधनाबाबत श्रद्धांजली अर्पण करून विद्यार्थ्यांना घरी सोडण्यात आले. .Ajit Pawar:..अन् शिवकालीन खेळाची कला दिल्लीपर्यंत पोहोचली; उदय यादव यांनी उलगडल्या दादांच्या आठवणी!.राज्यात शुक्रवारपर्यंत (ता. ३०) शासकीय दुखवटा घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कालावधीत होणाऱ्या विविध शासकीय बैठकी, शासकीय तसेच सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आले आहेत. यावेळी अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमवेतच्या आठवणींना उजाळा देताना राज्याने सामाजिक, सांस्कृतीक व सार्वजनिक जीवनातील नेतृत्व हरपल्याची भावना व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.