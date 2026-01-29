नाशिक

Ajit Pawar : अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र पोरका; नाशिकमध्ये शासकीय कार्यालयांवरील तिरंगा अर्ध्यावर!

Nashik Mourns the Loss of Deputy Chief Minister Ajit Pawar : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवरील राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर उतरवून दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शासकीय मानवंदना देण्यात आली.
flags at half mast

flags at half mast

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने जिल्ह्यातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांवरील तिरंगा ध्वज अर्ध्यावर उतरविण्यात आला आहे. बुधवारी (ता. २८) शासकीय-निमशासकीय कार्यालये तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
accident
Tribute
Government Office

Related Stories

No stories found.