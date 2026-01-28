Vani News : नरहरी झिरवाळ यांच्या आठवणींतील दादा…..

वणी (नाशिक) - राज्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री ना. नरहरी झिरवाळ यांनी त्यांच्या शब्दात त्यांच्या राजकिय प्रवासातील विविध प्रसंग व आठवणींनी स्व. दादांना वाहिलेली श्रध्दांजली...राजकारणात अनेक नेते भेटतात, पण आयुष्य घडवणारे, माणूस म्हणून उभं करणारे नेते फारच थोडे असतात. माझ्या राजकीय आणि सामाजिक आयुष्याला दिशा देणारे, प्रत्येक कठीण काळात पाठीशी उभे राहणारे असे नेते म्हणजे अजितदादा पवार...२००९ साल माझ्या आयुष्यातील अत्यंत वेदनादायी काळ. अवघ्या १४९ मतांनी पराभव झाला. पण मी घरी बसलो नाही. कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन मंत्रालयात दादांकडे गेलो. दादांचा क्षणभर राग झाला.'नरहरी, आता बस घरी… यांच्यासाठी जीवाचे रान करतोस आणि यांनी तुला पाडलं !'त्या क्षणी मन खचलं, पण काही वेळातच दादांचा खरा स्वभाव समोर आला. दादांचे पीए परत आले आणि सांगून गेले'दादांचे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे.'जोरन, अंबाडा आणि वणी खुर्द या तीनही लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना तात्काळ मंजुरी मिळाली. त्या दिवशी दादांनी मला पराभवातून बाहेर काढलं, पुन्हा उभं केलं..दादांसाठी शेती आणि शेतकरी हा केवळ विषय नव्हता, तर जिव्हाळा होता. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पीकनुकसान, भरपाई, विमा कंपन्यांची फसवणूक—शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर दादा स्वस्थ बसत नसत. 'शेतकऱ्याला नुकसान झालंय, त्याला भरपाई मिळालीच पाहिजे,' ही त्यांची ठाम भूमिका होती. प्रशासनाला तात्काळ आदेश देऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची त्यांची तळमळ मी अनेकदा अनुभवली आहे..२००४ मध्ये पहिल्यांदा आमदार झालो. नागपूर अधिवेशनात दारिद्र्यरेषा आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर मी ठाम भूमिका मांडली. त्या भाषणानंतर दादांनी मंत्री नोटपॅडवर “खूप चांगला बोललास” असे लिहून माझे अभिनंदन केले. त्या एका ओळीने माझा आत्मविश्वास प्रचंड वाढवला. त्या दिवसापासून दादा माझ्यासाठी केवळ नेते राहिले नाहीत, तर मार्गदर्शक झाले..दिंडोरी–पेठ तालुक्याच्या विकासासाठी दादांनी दिलेला आधार शब्दात मांडता येणार नाही. घाटमाथ्यावरून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा मांजरपाडा सह बारा वळण योजना, अकराळे येथील राज्यातील पहिली आदिवासी क्लस्टर औद्योगिक वसाहत, वणी–दिंडोरी–पेठची वाढीव पाणीपुरवठा योजना, पेठ तालुक्यातील नवीन धरण प्रकल्प, सिंहस्थ निधीतून झालेली विविध विकासकामे—या प्रत्येक निर्णयामागे दादांची दूरदृष्टी आणि माझ्या प्रयत्नांना दिलेली त्यांची खंबीर साथ होती.साखर उद्योगावर दादांचे विशेष प्रेम होते. कादंवा साखर कारखान्यासाठी त्यांनी नेहमीच मदतीचा हात दिला. ते कादंवाचे खरे आधारस्तंभ होते..राजकारणातील कठीण काळ-पक्षफूट, पहाटेचा शपथविधीत्या प्रत्येक वळणावर मी दादांसोबत ठाम उभा राहिलो. आणि दादांनीही मला कधीच एकटं पडू दिलं नाही. विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी देत त्यांनी माझ्यावरचा विश्वास कायम ठेवला.कालपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दादांचा तो आपुलकीचा प्रश्न कानात घुमतोय -'नरहरी, अजून काही कामं घ्यायची आहेत का? सांग, लगेच घेऊन टाकतो.'आज तो आवाज थांबला आहे..दादा आपल्यातून गेले, पण त्यांनी दिलेला आधार, शिकवण आणि माणुसकी कधीच जाणार नाही. दिंडोरी–पेठच्या विकासाच्या प्रत्येक पायामध्ये दादांचे योगदान आहे. उड्डाणपूल, चौपदरी रस्ता यांसारखी स्वप्नं अपूर्ण राहिली असली, तरी ती पूर्ण करण्याची प्रेरणा त्यांनीच दिली आहे.दादा, तुम्ही माझ्यासाठी नेते नव्हता. तुम्ही माझे राजकीय आधारवडील होतात.भावपूर्ण श्रद्धांजली…!- नरहरी झिरवाळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.