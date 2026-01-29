नाशिक

Malegaon News : मालेगावच्या प्रगतीचा 'पॉवरफुल' आधारवड कोसळला; यंत्रमाग, शेती अन् सिंचनासाठी दादांनी उघडली होती तिजोरी

Malegaon Remembers Ajit Pawar’s Bond With the Region : राजकीय कारकीर्दीत आठ ते दहावेळा मालेगावला आलेल्या पवार यांच्या मृत्यूने येथे त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव: उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचे मालेगावाशी अतूट नाते जोडले गेले होते. शेती, डाळिंब, सिंचन व यंत्रमाग असे मालेगावकरांचे विविध प्रश्न त्यांनी सोडविण्यासाठी नेहमीच अग्रक्रम दिला. राजकीय कारकीर्दीत आठ ते दहावेळा मालेगावला आलेल्या पवार यांच्या मृत्यूने येथे त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे.

