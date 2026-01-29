Malegaon News : मालेगावच्या प्रगतीचा 'पॉवरफुल' आधारवड कोसळला; यंत्रमाग, शेती अन् सिंचनासाठी दादांनी उघडली होती तिजोरी

मालेगाव: उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचे मालेगावाशी अतूट नाते जोडले गेले होते. शेती, डाळिंब, सिंचन व यंत्रमाग असे मालेगावकरांचे विविध प्रश्न त्यांनी सोडविण्यासाठी नेहमीच अग्रक्रम दिला. राजकीय कारकीर्दीत आठ ते दहावेळा मालेगावला आलेल्या पवार यांच्या मृत्यूने येथे त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे..जलसंपदामंत्री असताना त्यांनी तालुक्यातील वडेल येथे पाट कॅनॉल मंजूर करून त्याचा प्रारंभ केला होता. २००१ मध्ये जलसंपदामंत्री असताना वडेल येथे पाट कॅनॉलच्या प्रारंभासाठी आले होते. त्यानंतर २००३ मध्ये माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांनी शेतकरी मेळावा झाला होता. त्या वेळी ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी मेळावा झाला. २००४ मध्ये दाभाडी येथे प्रचारसभेला ते उपस्थित होते. पुन्हा २०१४ मध्ये ते दाभाडीला आले होते. डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला होता. २०१७ मध्ये कॉंग्रेसतर्फे घेण्यात आलेल्या सभेत मनमाड चौफुली येथे त्यांनी संबोधित केले होते..Ajit Pawar : ‘अजित दादांमुळे महाराष्ट्राची क्रीडा क्षेत्रात कोटींची उड्डाणे.मराठी अन् हिंदींतून संवाददोन ते तीनवेळा प्रचारसभा झाल्या. पूर्व भागात हिंदीतून तर पश्चिम भागात मराठीतून ते येथील जनतेशी संवाद साधत असत. शहरात विविध कामांच्या शुभारंभासाठी दादा काही वेळा मालेगावात आले. अर्थमंत्री असताना त्यांनी मालेगाव शहराला नेहमीच झुकते माप दिले आहे. येथील यंत्रमागाचे प्रश्न त्यांनी सोडवले आहेत. उर्जामंत्री असतांना येथील यंत्रमाग कारखानदारांना विजेत सबसिडी मिळवून दिली. तसेच येथे मशीद, मदरस्यांवर सोलर लावण्यासाठी मुबलक निधी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.