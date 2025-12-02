Ajit Pawar : 'मिनी भारत' ओझरच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादीला निवडून द्या: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जाहीर आवाहन

ओझर: ओझर शहराचा पाणी प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन आणि रस्त्यांच्या अडचणी कायमस्वरूपी सोडवून ‘मिनी भारत’ म्हणून ओळख असलेल्या ओझरचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संपूर्ण पॅनल निवडून द्या, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.१) प्रचारसभेत केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार प्रज्ञाताई हेमराज जाधव आणि सर्व उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते..अजित पवार म्हणाले, ‘शिव- शाहू- फुले- आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आम्ही नेहमीच विकासाला प्राधान्य दिले. यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी दिलेल्या लोकशाहीच्या वारशातूनच आमचे कार्य पुढे सरकते. राष्ट्रवादीचे सर्व उमेदवार निवडून दिल्यास ओझरचा सर्वांगीण विकास हमखास करू.’.प्रज्ञा जाधव यांच्या उमेदवारीबाबत त्यांनी सांगितले की त्या सुशिक्षित, पदवीधर आणि कार्यक्षम असून नगराध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार आहेत. बारामती, पिंपरी- चिंचवड या ठिकाणी झालेल्या विकासकामांचा दाखला देत त्यांनी ओझरमध्येही अशाच गतीने कामे करण्याची हमी दिली..ओझरच्या वाढत्या लोकसंख्येचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, नदी सुधारणा या सर्व क्षेत्रांत ठोस कामे करण्यासाठी आवश्यक निधी केंद्र, राज्य, जिल्हा नियोजन आणि सीएसआर मार्फत उपलब्ध करून देऊ. “स्वच्छ, सुंदर आणि सक्षम ओझर उभे करणे हे आमचे प्रामाणिक ध्येय आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..'मागासवर्गीय, दलित आणि महिलांसाठी काँग्रेसने आरक्षण लागू केले, भाजपचा होता विरोध'; राजीव गांधींचा दाखला देत काय म्हणाले CM?.यावेळी त्यांनी आमदार दिलीप बनकर यांच्या माध्यमातून ओझरला मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळवून देऊ, असेही आश्वासन दिले. सभेस आमदार दिलीपराव बनकर, तालुका अध्यक्ष राजेंद्र डोखळे, अर्जुन टिळे, रंजन ठाकरे, सागर कुंदे, डॉ. योगेश चौधरी, राजेंद्र शिंदे, हेमंत जाधव, धोंडीराम पगार, कैलास शिंदे, सर्व उमेदवार व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.