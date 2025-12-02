नाशिक

Ajit Pawar : 'मिनी भारत' ओझरच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादीला निवडून द्या: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जाहीर आवाहन

Ajit Pawar Calls for NCP Panel Support in Ozar : ओझर शहराचा पाणी, कचरा आणि रस्त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पॅनल निवडून देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रचारसभेत केले. यावेळी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार प्रज्ञाताई हेमराज जाधव उपस्थित होत्या.
ओझर: ओझर शहराचा पाणी प्रश्न, कचरा व्यवस्थापन आणि रस्त्यांच्या अडचणी कायमस्वरूपी सोडवून ‘मिनी भारत’ म्हणून ओळख असलेल्या ओझरचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संपूर्ण पॅनल निवडून द्या, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.१) प्रचारसभेत केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार प्रज्ञाताई हेमराज जाधव आणि सर्व उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते.

