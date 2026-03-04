Chhagan Bhujbal : अजितदादांचा विमान अपघात: 'विमान झाडावर आदळलेच नाही', छगन भुजबळांनी पुराव्यांसह व्यक्त केला संशय

नाशिक: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या अहवालात विमान झाडावर आदळल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी या निष्कर्षावर शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. पवार कुटुंबीयांनी अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीही या अहवालावर संशय व्यक्त केला आहे..नाशिकमध्ये माध्यमांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, की अपघातस्थळी आम्ही स्वतः गेलो होतो. तेथे कोणीही विमान झाडावर आदळल्याचे सांगितले नाही. विमान झाडावर आदळले असते, तर त्या झाडाचेही नुकसान झालेले दिसले असते. मात्र तसे काही आढळले नाही. त्यांनी पुढे सांगितले, की अपघातावेळी विमानतळावर अजितदादांच्या स्वागतासाठी शेकडो लोक उपस्थित होते. त्यांपैकी एकाही व्यक्तीने विमान झाडाला धडकल्याचे सांगितले नाही. मला स्वतःलाच प्रश्न पडला, की नेमके कोणत्या झाडावर विमान आदळले, असा सवाल त्यांनी केला..सीसीटीव्ही फुटेजचा उल्लेख करताना भुजबळ म्हणाले, की फुटेजमध्ये विमान हवेत कलल्याचे आणि नंतर कोसळल्याचे दिसते. पहिल्यांदा उतरताना विमान पुन्हा वर गेले. दुसऱ्यांदा उतरण्याच्या प्रयत्नात ते एका बाजूने झुकले. पायलटला विमान नियंत्रणात आणण्यासाठी वेळ मिळाला नसेल. याची सविस्तर चौकशी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून होईल. अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार यांनी सामाजिक माध्यमांवर शेअर केलेला व्हिडिओ हा अपघाताशी संबंधित नसल्याचेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. ‘तो व्हिडिओ अजितदादांच्या विमानाचा नाही,’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..त्र्यंबकेश्वर येथे भाविकांवरील मारहाणीवर टीकाश्री त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेवर भाष्य करताना भुजबळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘दर्शनावेळी एखादा भाविक चुकला असेल, तर त्याला पोलिसांच्या ताब्यात द्यायला हवे. थेट मारहाण करणे चुकीचे आहे. अशा घटनांमुळे देवस्थानाची कुप्रसिद्धी होते. अशा प्रकारांना आळा बसला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला..रामराव वडकुते कोण? राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्याला राज्यसभेची उमेदवारी.कांदा अनुदानाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रकांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदान देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. लवकरच या संदर्भात बैठक होईल, असे ते म्हणाले. इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जहाजे आणि नागरिक अडकले असून, कांद्यासह भाजीपाल्याच्या निर्यातीवरही परिणाम झाला आहे. मात्र, सरकार या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असा दिलासा त्यांनी दिला..राज्यसभेसाठी पार्थ पवारांचे नाव निश्चितउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून पार्थ पवार यांचे नाव निश्चित करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.