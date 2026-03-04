नाशिक

Chhagan Bhujbal : अजितदादांचा विमान अपघात: 'विमान झाडावर आदळलेच नाही', छगन भुजबळांनी पुराव्यांसह व्यक्त केला संशय

Chhagan Bhujbal Questions Ajit Pawar Plane Crash Report : नाशिकमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी अजित पवार विमान अपघात अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत विविध राजकीय मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली.
Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या अहवालात विमान झाडावर आदळल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी या निष्कर्षावर शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. पवार कुटुंबीयांनी अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीही या अहवालावर संशय व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
cctv
Conflict
cctv footage
Plane Crash
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.