Ajit Pawar Satana : सटाणा अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा लोकनेता हरपला! देव मामलेदार यात्रेतील तो प्रसंग अन् दादांची तत्परता

Ajit Pawar's Immediate Intervention in Satana Power Crisis : सटाणा शहराच्या कायमस्वरूपी वीज सुव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र सब-स्टेशन मंजूर करून देणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार; बागलाणच्या विकासासाठी त्यांनी नेहमीच झुकते माप दिले.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

सटाणा: येथील देव मामलेदार श्री यशवंतराव महाराजांच्या यात्रोत्सव काळात शहराला वीज पुरवठा करणारे विद्युत ट्रान्सफार्मर अचानक बिघडल्याने संपूर्ण सटाणा शहर अंधारात होते, दादांना या गोष्टीची माहिती देताच त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारे ट्रान्सफार्मर तत्काळ सटाणा शहराकडे वळवून शहराचा विजेचा प्रश्न युद्ध पातळीवर मार्गी लावला होता.

