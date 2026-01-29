Ajit Pawar Satana : सटाणा अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा लोकनेता हरपला! देव मामलेदार यात्रेतील तो प्रसंग अन् दादांची तत्परता

सटाणा: येथील देव मामलेदार श्री यशवंतराव महाराजांच्या यात्रोत्सव काळात शहराला वीज पुरवठा करणारे विद्युत ट्रान्सफार्मर अचानक बिघडल्याने संपूर्ण सटाणा शहर अंधारात होते, दादांना या गोष्टीची माहिती देताच त्यांनी छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणारे ट्रान्सफार्मर तत्काळ सटाणा शहराकडे वळवून शहराचा विजेचा प्रश्न युद्ध पातळीवर मार्गी लावला होता. .यानंतर दादांनी सटाणा शहरासाठी स्वतंत्र सब-स्टेशन मंजूर करून शहराला कायमस्वरूपी वीज सुव्यवस्था मिळवून दिली. त्यांच्या या कार्यासाठी शहरवासीय सदैव ऋणी राहतील. बागलाण तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालय मिळवून दिले. ज्यामुळे स्थानिक लाखो नागरिकांना प्रशासनिक सुविधा सुलभ झाली..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. या धक्कादायक बातमीने सटाणा शहर आणि बागलाण तालुक्यात तीव्र शोककळा पसरली. माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्य दीपिका चव्हाण व माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी या दुर्दैवी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे..Ajit Pawar : अजितदादा पंचतत्वात विलीन; पुत्र पार्थ आणि जय यांनी दिला मुखाग्नी.सटाणा शहर व तालुक्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर अजित दादांनी भरभरून मदत केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अजमीर-सौंदाणे येथे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूलच्या मंजुरीसाठी सहकार्य केले होते.आज त्या इमारतीत हजारो विद्यार्थी उच्च दर्जाचे शिक्षण घेत आहेत. राज्य शासन आणि पक्षीय निर्णयांमध्ये दादांनी नेहमी तळागाळातील कार्यकर्त्याला संधी दिली. त्यांच्या अकाली जाण्याने बागलाण वर शोककळा पसरली आहे.- दीपिका संजय चव्हाण, माजी आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.