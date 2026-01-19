नाशिक

Nashik Ajoba Gad : मुंबई-ठाण्याचे ट्रेकर्स 'आजोगड'वर अडकले; लष्कराच्या २४ तासांच्या थरारक मोहिमेनंतर सुखरूप सुटका

Army Rescues Stranded Trekkers at Ajoba Gad : आजोबा गडावर अडकलेल्या १२ गिर्यारोहकांची लष्करी अधिकारी, स्थानिक पोलीस आणि नागरिकांच्या मदतीने यशस्वी सुटका करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील आजोबा गडावर आलेल्या मुंबई आणि ठाण्यातील बारा गिर्यारोहकांची लष्करी अधिकाऱ्यांनी सुखरुप सुटका केली. अहिल्यानगर येथील लष्करी अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळाल्यावर त्यांनी नाशिकच्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी संर्पक साधला. नाशिक अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांच्या मदतीने चोवीस तास प्रयत्न करुन सर्वाना सुखरूप सोडविले.

