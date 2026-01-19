Nashik Ajoba Gad : मुंबई-ठाण्याचे ट्रेकर्स 'आजोगड'वर अडकले; लष्कराच्या २४ तासांच्या थरारक मोहिमेनंतर सुखरूप सुटका

नाशिक: नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हद्दीवरील आजोबा गडावर आलेल्या मुंबई आणि ठाण्यातील बारा गिर्यारोहकांची लष्करी अधिकाऱ्यांनी सुखरुप सुटका केली. अहिल्यानगर येथील लष्करी अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळाल्यावर त्यांनी नाशिकच्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी संर्पक साधला. नाशिक अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांच्या मदतीने चोवीस तास प्रयत्न करुन सर्वाना सुखरूप सोडविले..काल शनिवारी १७ जानेवारीला ठाणे आणि मुंबईतील काही गिर्यारोहक अहिल्यानगर नाशिक सीमावर्ती भागातील आजोगड शिखरावर आले होते. सायंकाळी उशिरा ते फसले. त्यातील काहीनी अहिल्यानगर येथील लष्करी आधिकाऱ्याशी संपर्क केला. तेथील अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी संर्पक साधून तातडीने मदत उभी करीत २४ तासांहून अधिक काळ अडकलेल्या ९ पुरुष व ३ महिला अशा बारा ट्रेकर्सची सुखरूप सुटका केली. .अहिल्यानगर येथील लष्करी अधिकाऱ्याने तातडीने नाशिकच्या लष्करी प्रशासनाशी समन्वय साधून संयुक्त बचाव मोहिम राबविण्यात मदत केली. नाशिकच्या लष्करी यंत्रणेने स्थानिक पोलीस, वन विभाग यांच्या पथकांनी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व तसेच रहिवाशांच्या मदतीने कठीण भूभागात समन्वित बचाव व मदतकार्य राबवले. .Nagpur News: कामगाराच्या मृत्यूने संतापाचा भडका! बुधवार बाजार परिसरात तणाव; व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप!.काटेकोर नियोजन, सुरक्षित मार्गदर्शन आणि विविध यंत्रणांमधील घनिष्ठ समन्वयाच्या बळावर सर्व १२ ट्रेकर्सना सुरक्षितपणे शोधून काढून त्यांची प्राथमिक काळजी घेण्यात आली व खुमसेट गाव येथील तळापर्यंत सुखरूप आणण्यात आले. दुपारी बारा ते दुपारी बारापर्यंत चोवीस तास चाललेल्या या मोहिमेत रात्रभर मोहिमेत गिर्यारोहकांना भोजनासह सुखरूप ठेवले. नागरी–लष्करी समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून ही घटना चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.