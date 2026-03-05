Akhil Bharatiya Natya Parishad : घटनेला हरताळ फासून पदे वाटली? नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात

नाशिक: अखिल भारतीय नाट्य परिषद नाशिक शाखेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत १९ सभासदांची कार्यकारिणीची बिनविरोध निवड झालेली असताना १४ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत काही सभासदांची नावे परस्पर कार्यकारिणीत टाकण्यात आल्याने कार्यकारिणी बदलण्याचा कोणताही अधिकार शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांना नसल्याची माहिती मुख्य सभेला निरीक्षक प्रमुख म्हणून उपस्थित असलेले व नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखेचे उपाध्यक्ष (प्रशासन) नरेश गडेकर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली..२५ डिसेंबरला नाट्य परिषदेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी परिषदेच्या नाशिक शाखेची कार्यकारिणीची मुदत संपत आल्याने २०२६-३१ या कालावधीकरिता नूतन कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. या सभेसाठी निरीक्षक प्रमुख म्हणून उपाध्यक्ष (प्रशासन) अधिकारी म्हणून नरेश गडेकर व नियामक मंडळाचे सदस्य उज्ज्वल देशमुख उपस्थित होते. निवडणूक की बिनविरोध यामध्ये दोन गट पडल्याने बिनविरोध निवडीला सभासदांनी मान्यता दिल्याने उपस्थित सभासदांपैकी १९ जणांनी कार्यकारिणी सदस्यपदी निवड करण्यात आली होती..२० जानेवारीला कार्यकारिणीचा कालावधी संपुष्टात आल्याने निवडणुकांचे कारण देत नाट्य परिषदेची थेट १४ फेब्रुवारीला बैठक पार पडली. या बैठकीत कार्यकारिणीत थेट राजेश भुसारे, श्रीराम वाघमारे, महेश डोईफोडे, विक्रम गवांदे, राजेश टाकेकर यांची नावे परस्पर टाकण्यात आल्याने नाट्य परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ज्या सभासदांना परिषदेचे सभासद होऊन १० ते १५ वर्ष झालीत त्यांना कोणतेही पद न देता निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे..निवड करण्यात आलेल्या कार्यकारिणीतूनच पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्याचा अधिकार शाखेला आहे. परंतु, जर बिनविरोध निवड झालेल्या सभासदांव्यतिरिक्त इतर सभासदांना पदभार देण्यात आला तर ते घटनाबाह्य आहे. शाखेला तसे कोणतेही अधिकार नाही.- नरेश गडेकर, उपाध्यक्ष (प्रशासन) नाट्य परिषद मध्यवर्ती शाखा, मुंबई.Thane News: मुंबई-ठाणे-कल्याण प्रवास सुसाट होणार! खाली रस्ता, मध्यभागी उड्डाणपूल आणि वर मेट्रो धावणार, जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन.२५ डिसेंबरला झालेल्या सभेत बिनविरोध निवडण्यात आलेल्या कार्यकारिणीत माझे नाव नव्हते. वर्तमान पत्रात माझे नाव वाचल्यावर मी रीतसर राजीनामा अध्यक्षांकडे दिला आहे. परंतु, त्यावर अद्यापही कोणतेही उत्तर आलेले नाही.- श्रीराम वाघमारे, सभासद.सहा महिन्यांनी पुन्हा कार्यकारिणीत बदल?१० वर्षापेक्षा अधिक काळ अध्यक्ष पदावर कार्यरत राहिलेल्या अध्यक्षांच्या निवडीवर सभासदांचा आक्षेप असताना देखील पुन्हा विद्यमान अध्यक्षांची परिषदेवर निवड करण्यात आली. अध्यक्ष सहा महिन्यांकरिता पदाकरिता इच्छुक असल्याने त्यानंतर पुन्हा नवीन अध्यक्ष व कार्यकारिणीत फेरफार केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी जाणकारांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.