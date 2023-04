MPSC Exam : परीक्षेस सर्व पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवार पात्र; पदवीधारक उमेदवारांबाबतच्या निर्णयात बदल

Nashik News : राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेस सर्व पदव्युत्तर पदवीधारक उमेदवारांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. पदवीधारक उमेदवारांनासंधी देण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. (All post graduate candidates have been declared eligible for MPSC exam nashik news)

माहिती उपसंचालक, माहिती वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी, वरिष्ठ उपसंपादक, जनसंपर्क अधिकारी, सहाय्यक माहिती संचालक, अधीपरीक्षक, माहिती अधिकारी या पदांच्या भरतीसाठी ३० डिसेंबर २०२२ ला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.

शैक्षणिक पात्रतेच्या अनुषंगाने सरकारच्या १९ एप्रिलच्या पत्रानुसार समतूल्य शैक्षणिक पात्रता ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ८ मेपर्यंत देण्यात आली आहे.

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी ८ मे ही अंतिम मुदत असेल. भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याची अंतिम मुदत १० मे राहील. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क ११ मेपर्यंत भरता येणार आहे. यापूर्वी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी या पदांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्‍यकता नाही.