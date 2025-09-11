Nashik News : नेपाळमधील आंदोलनात नाशिकचे चार पर्यटक अडकले

नाशिक: शहरातील अंबड भागातील गोसावी व आहेर दांपत्य नेपाळच्या पोखरा भागात अडकून पडले आहेत. या पर्यटकांच्या नातेवाइकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीसाठी संपर्क साधला असून त्यांना सुखरूप परत आणण्यासाठी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे..नेपाळमधील जनतेला भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीचा कंटाळा आल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून देशात धुमश्चक्री सुरू आहे. सरकारने सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घातल्यानंतर असंतुष्ट तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. या परिस्थितीत नेपाळमध्ये अडकलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत..अंबड येथील रामगिरी गोसावी, वंदना गोसावी, सुनीता आहेर आणि भास्कर आहेर हे चौघे सध्या पोखरा येथील हॉटेलमध्ये सुखरूप आहेत. गोसावी दांपत्याचे चिरंजीव अनिल यांनी पालकांशी संपर्क साधून त्यांची माहिती दिली..मात्र, या पर्यटकांचे परतीचे विमानाचे तिकीट शुक्रवार (ता. १२) रोजीचे असून हॉटेलहून विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने राज्यस्तरावर संपर्क साधला असल्याचे विभागाचे अधिकारी श्रीकृष्ण देशपांडे यांनी स्पष्ट केले..Nepal Violence: नेपाळमध्ये सुधारित परिस्थिती, महाराष्ट्रातील ५० पर्यटक सुरक्षित; विमानतळ परिसरात हॉटेलमध्ये वास्तव्य.दरम्यान, अंबड येथील या चौघांच्या नातेवाईकांशिवाय अद्याप अन्य कोणीही मदतीसाठी प्रशासनाशी संपर्क साधलेला नाही. तसेच विविध टुर्स कंपन्यांकडूनही सध्या कोणताही पर्यटक नेपाळमध्ये अडकलेला नसल्याची माहिती मिळाल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.