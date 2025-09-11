नाशिक

Nashik News : नेपाळमधील आंदोलनात नाशिकचे चार पर्यटक अडकले

Nashik tourists stranded in Pokhara amid Nepal unrest : नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे पोखरा येथे अडकलेल्या नाशिकच्या चार पर्यटकांना सुखरूप परत आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील अंबड भागातील गोसावी व आहेर दांपत्य नेपाळच्या पोखरा भागात अडकून पडले आहेत. या पर्यटकांच्या नातेवाइकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मदतीसाठी संपर्क साधला असून त्यांना सुखरूप परत आणण्यासाठी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी समन्वय साधण्यात आला आहे.

