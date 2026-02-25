नाशिक

Nashik Crime : सावध राहा! पोलीस असल्याची बतावणी करून दागिने लांबवणारे अटकेत; कर्नाटक पोलिसांवरही केला होता हल्ला

30 Km Cinematic Chase Ends in Arrest at Ozhar Flyover : गुन्हेशोध पथकाने पोलिस असल्याची बतावणी करून नागरिकांची फसवणूक आणि चोरी करणाऱ्या दोन सराईत संशयितांना ओझर येथून अटक केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अंबड पोलिस ठाणे गुन्हेशोध पथकाने पोलिस असल्याची बतावणी करून नागरिकांची फसवणूक आणि चोरी करणाऱ्या दोन सराईत संशयितांना ओझर येथून अटक केली. सुमारे ३० किलोमीटर सिनेस्टाइल पाठलाग करून ओझर येथील उड्डाणपुलावर त्यांना ताब्यात घेतले. अमजदअली अकबर अली बेग (वय ४७, रा. भिवंडी, जि. ठाणे), फय्याज इम्तियाज अन्सारी (२८, रा. भिवंडी, जि. ठाणे) अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या दोन इराणी संशयितांची नावे आहेत.

