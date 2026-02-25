Nashik Crime : सावध राहा! पोलीस असल्याची बतावणी करून दागिने लांबवणारे अटकेत; कर्नाटक पोलिसांवरही केला होता हल्ला

नाशिक: अंबड पोलिस ठाणे गुन्हेशोध पथकाने पोलिस असल्याची बतावणी करून नागरिकांची फसवणूक आणि चोरी करणाऱ्या दोन सराईत संशयितांना ओझर येथून अटक केली. सुमारे ३० किलोमीटर सिनेस्टाइल पाठलाग करून ओझर येथील उड्डाणपुलावर त्यांना ताब्यात घेतले. अमजदअली अकबर अली बेग (वय ४७, रा. भिवंडी, जि. ठाणे), फय्याज इम्तियाज अन्सारी (२८, रा. भिवंडी, जि. ठाणे) अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या दोन इराणी संशयितांची नावे आहेत..गुन्हेशोध पथकाचे पोलिस अंमलदार मयूर पवार पाथर्डी फाटा परिसरात गस्त घालत होते. दुचाकीवरून फिरणारे दोन संशयित त्यांना आढळले. त्यांच्या हालचाली संशयास्पद असल्याचे दिसताच त्यांनी त्यांचा पाठलाग सुरू केला आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जगवेंद्रसिंग राजपूत यांना माहिती दिली. त्यांनी गुन्हे शोध पथकाचे अतिरिक्त मनुष्यबळ त्यांच्या मदतीस रवाना केले. .संशयितांना पाठलाग सुरू असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गाने पळ काढला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विलास पडोळकर, पोलिस हवालदार योगेश देसले, सुभाष ठुबे, पोलिस अंमलदार मयूर पवार, उल्हास गांगुर्डे, समाधान शिंदे, संदीप भुरे, सागर जाधव, संजय सपकाळे आदींनी सुमारे ३० किलोमीटर पाठलाग करून ओझर येथील उड्डाणपुलावर दोघांना घेरून ताब्यात घेतले..त्यांच्या चौकशीत मुंबई नाका पोलिस ठाणे येथे दाखल गुन्ह्यातील सुमारे ५ तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले. आतापर्यंत १० गुन्ह्यांतील सुमारे २०१ ग्रॅम वजनाचे अंदाजे ३० लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिली. तसेच दोन्ही संशयित पोलिस असल्याची बतावणी करून चोरी करण्यात सराईत आहेत. नागरिकांना विश्वासात घेऊन दागिने लंपास करण्याची त्यांची पद्धत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले असल्याचेही पोलिसांकडून सांगण्यात आले..कर्नाटक पोलिसांत ‘वॉन्टेड’कर्नाटकमधील बेटगेरी पोलिस ठाणे, गदग येथे २९ जून २०२४ ला पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. तेव्हापासून दोघेही तेथून फरारी होते. कर्नाटक पोलिस त्यांचा शोध घेत होते. नाशिक पोलिसांच्या चौकशीत दोघे संशयित कर्नाटकमधून ‘वॉन्टेड’ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..Malegaon News : छळ सहन करू नका, निर्भय व्हा’; माळेगाव पोलिसांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन.सीसीटीव्ही विश्लेषणातून यशगेल्या दोन वर्षांपासून पोलिस अंमलदार मयूर पवार यांनी सीसीटीव्ही फुटेजचे बारकाईने विश्लेषण करून संशयितांच्या हालचाली, वाहन, कपडे, हेल्मेट आणि देहबोलीचा सखोल अभ्यास केला. त्यातून संशयितांची ओळख पटवून अटक करण्यात त्यांना यश आले. त्यांच्या इतर साथीदारांची ओळख पटली असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..शहरात सर्वाधिक गुन्हेताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांची कसून चौकशी केली असता, दोन्ही संशयितांनी २०२३ पासून आतापर्यंत सुमारे ५८ गुन्हे केल्याचे उघडकीस आले. त्यात शहरातील सर्वाधिक ४२, नाशिक ग्रामीणमधील १०, तर धुळे शहरातील पाच आणि कर्नाटकमधील एका गुन्ह्याचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.