Sakal Ganesha Competition : ‘सकाळ’तर्फे गणेशभक्तांसाठी ‘आम्ही अन् आमचे बाप्पा’ स्पर्धा; जाणून घ्या सविस्तर

Sakal Ganesha Competition : वर्षभरापासून विघ्नहर्त्याच्या आगमनाची आपण वाट पाहत असतो. अशा आपल्या सर्वांच्या लाडक्या गणपती बाप्पाचे आगमन मंगळवारी (ता. १९) होणार आहे. (amhi an amche bappa Ganesha competition for by Sakal nashik news)

काही दिवसांतच गणरायाचा जल्लोष आपल्या घरात गुंजेल. गणेशभक्तांचा हा आनंद द्विगुणित कराण्यासाठी ‘सकाळ’ घेऊन येत आहे, वाचकांचा भरघोस प्रतिसाद लाभलेली अनोखी स्पर्धा 'आम्ही अन् आमचे बाप्पा'.

‘सकाळ’तर्फे आयोजित ‘आम्ही अन् आमचे बाप्पा’ ही स्पर्धा वाचकांच्या विशेष पसंतीस उतरली होती. या स्पर्धेला वाचकांचा भरघोस प्रतिसाद लाभला होता.

स्पर्धेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी हा क्यूआर कोड स्कॅन करा

यंदाही ‘सकाळ’च्या वाचकांसाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.

‘उत्सव गणरायाचा, जागर आनंदाचा’ म्हणत लाडक्या बाप्पाचा उत्सव उत्साह अन् आनंदाने साजरा करण्यासाठी ही स्पर्धा घेण्यात येईल. या स्पर्धेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.