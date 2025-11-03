CIIIT Centers in Nashik and Amravati : उद्योगांना मिळणार कुशल मनुष्यबळ! नाशिक-अमरावतीमध्ये 'टाटा टेक्नॉलॉजी'च्या सहकार्याने ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र साकारणार

नाशिक: राज्यातील नाशिक व अमरावती या दोन जिल्ह्यांमध्ये ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग (सीआयआयआयटी) म्हणजेच सी- ट्रिपल आयटी केंद्र साकारण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून तसेच टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या सहकार्याने हे केंद्र उभे राहणार आहे. हे केंद्र म्हणजे उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे..नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेत मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. .या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद देताना दोन्ही जिल्ह्यातील ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्राला अधिकृत मान्यता दिली आहे. सी-ट्रिपल आय सेंटरमुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील स्थानिक युवकांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत..राज्यात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या केंद्रांमधून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य, आवश्यक प्रशिक्षणासारख्या संधी उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाच्या सहज उपलब्धेसह नवउद्योगांना चालना आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील..सी-ट्रिपल आयटी केंद्रामुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षित, कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतील. नवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळताना स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी लाभणार आहे. युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे..‘मेक इन महाराष्ट्रा’ला बळकटीराज्यातील युवकांनी रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ संकल्पनेच्या बळकटीसाठी नाशिक व अमरावतीमधील प्रस्तावित केंद्रांचे महत्त्व मोठे आहे. राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प आहे. .DCB Bank Job : जिल्हा बँकांच्या भरतीत स्थानिकांना प्राधान्य, राज्य शासनाचा निर्णय; सत्तर टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश .सी-ट्रिपल आयटी केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. रोबोटिक्स, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ (आयओटी), ‘डेटा अनालिटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.