CIIIT Centers in Nashik and Amravati : उद्योगांना मिळणार कुशल मनुष्यबळ! नाशिक-अमरावतीमध्ये 'टाटा टेक्नॉलॉजी'च्या सहकार्याने ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र साकारणार

Maharashtra to Set Up CIIIT Centers in Nashik and Amravati : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने नाशिक व अमरावती येथे सी-ट्रिपल आयटी केंद्रांची उभारणी होणार असून, या केंद्रांद्वारे युवकांना एआय, रोबोटिक्स व आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यातील नाशिक व अमरावती या दोन जिल्ह्यांमध्ये ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग (सीआयआयआयटी) म्हणजेच सी- ट्रिपल आयटी केंद्र साकारण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून तसेच टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या सहकार्याने हे केंद्र उभे राहणार आहे. हे केंद्र म्हणजे उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

