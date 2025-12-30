नाशिक

Education News : राज्यातील ३८ हजार अंगणवाड्यांची 'शाळा' झाडाखाली! इमारतींअभावी चिमुकल्यांचे भविष्य अंधारात

Anganwadi Centres Still Without Permanent Buildings in Maharashtra : राज्यातील अनेक ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांना हक्काची इमारत नसल्याने त्या भाड्याच्या अपुऱ्या जागेत किंवा समाजमंदिरांत भरवाव्या लागत आहेत, ज्यामुळे बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणावर परिणाम होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नामपूर: केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील तब्बल ३८ हजार अंगणवाड्यांना अद्यापही स्वतःच्या इमारती नाहीत, ही बाब गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे.

