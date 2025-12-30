Education News : राज्यातील ३८ हजार अंगणवाड्यांची 'शाळा' झाडाखाली! इमारतींअभावी चिमुकल्यांचे भविष्य अंधारात

नामपूर: केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणात बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया असलेल्या अंगणवाडी केंद्रांना अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील तब्बल ३८ हजार अंगणवाड्यांना अद्यापही स्वतःच्या इमारती नाहीत, ही बाब गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे. .परिणामी, अनेक ठिकाणी अंगणवाड्या भाड्याच्या खोल्या, समाजमंदिर, देऊळ, सेविकांची घरे, तर काही ठिकाणी थेट झाडाखाली भरविल्या जात आहेत. यामुळे चिमुकल्यांच्या सुरक्षितता, शिक्षण व पोषणावर परिणाम होत असून, केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने इमारतींसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी पालकांकडून होत आहे..जिल्हा परिषदांच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाड्या चालविल्या जातात. ग्रामीण भागातील लहान मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी, तसेच कुपोषणमुक्तीसाठी अंगणवाड्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. मोठ्या अंगणवाड्यांमध्ये सेविका व मदतनीस असे दोन कर्मचारी, तर मिनी अंगणवाडीत एक कर्मचारी कार्यरत असतो. गावाच्या लोकसंख्येनुसार अंगणवाडीची मंजुरी दिली जाते. एका अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी सुमारे सहा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, दरवर्षी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने अनेक ठिकाणी इमारतींचे प्रस्ताव कागदावरच राहिले आहेत..ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अंगणवाड्या भाडेतत्त्वावरील खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी वीज, पाणी, स्वच्छतागृह आणि खेळासाठी मोकळी जागा यांचा अभाव आहे. याच पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत महिला व बालविकास विभागाने निर्देश दिले आहेत. शिक्षण विभागानेही शाळांनी मोकळ्या वर्गखोल्या अंगणवाड्यांना उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. .राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागात एक लाख १० हजार ६२४ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी ७२ हजार ३७१ अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती आहेत. २२ हजार ७४३ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतींमध्ये, सात हजार ९९९ अंगणवाड्या शाळांच्या इमारतींमध्ये, तर सात हजार ५११ अंगणवाड्या समाजमंदिर व वाचनालयांमध्ये भरतात. लहान मुलांना आनंददायी व सुरक्षित शिक्षण मिळण्यासाठी पुरेशी जागा आणि आवश्यक सुविधा मिळणे गरजेचे असल्याचे पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत तातडीने निधी उपलब्ध करून बांधकाम मार्गी लावावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..अशी आहे तरतूद...अंगणवाडी बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महिला व बालविकास विभागाने ३१ जानेवारी २०२२ ला काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी किमान तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. .या निधीतून अंगणवाडी बांधकाम व दुरुस्ती करता येते. याशिवाय, डोंगरी विकास कार्यक्रम, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि सीएसआर उपक्रमांमधूनही निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध न झाल्याने निधी अखर्चित राहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे..Sangli Election : महापालिका निवडणुकीत भाजपचा मोठा निर्णय; लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी नाही.बागलाण तालुक्यात आदिवासी प्रकल्पात २१६, तर बिगर आदिवासी प्रकल्पात २८९ अशा एकूण ५०५ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ६० अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती नाहीत. शाळा व अंगणवाडी केंद्रांमधील अंतर आणि जागेअभावी बांधकाम रखडले आहे.- अर्जुन झरेकर, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, बागलाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.