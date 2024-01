Nashik News : विश्वासार्हता, मूल्य जपण्याची सहकारवर जबाबदारी : अनिल कवडे

Nashik News : अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सतत बदलत असून, यातून स्पर्धा वाढत आहे. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी ग्राहक केंद्रीत ठेवत सहकार विभागाला काम करावे लागेल.

संवाद साधत, विश्वासार्हता, मूल्यांची जपणूक करण्याची मोठी जबाबदारी आता सहकार विभागावर आलेली आहे.